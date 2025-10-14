Taylor Swift vende 38.000 copias en España y logra el doblete

Taylor Swift ha batido un récord histórico en Estados Unidos. La artista ha vendido el equivalente a 4 millones de copias en una semana de ‘The Life of a Showgirl‘. Así, deja atrás los 3,4 millones de copias que Adele movió en su primera semana con ’25’. Y también se ha confirmado que las 12 canciones del álbum copan el top 12 del Billboard Hot 100. Todo esto ya se sabía desde la semana pasada, con los paréntesis correspondientes: el cambio en las normas del juego en los últimos 10 años, y las más de 20 ediciones diferentes que se han hecho de este nuevo álbum.

¿Pero qué ha pasado en España? Nuestro país no es uno de los claves para la artista, pero podemos decir que los datos son muy buenos también para Taylor Swift por aquí. La artista se ha hecho con un disco de platino directo con ‘The Life of a Showgirl’ y además ha conseguido el ansiado doblete: número 1 tanto en discos como en singles. Algo nada habitual para un artista anglosajón en nuestro país. De hecho, hacía años que una canción en inglés no llegaba al número 1 en España.

JENESAISPOP ha tenido acceso a los datos exactos de Taylor en España: ‘The Life of a Showgirl’ ha vendido el equivalente a 38.247 unidades en su primera semana. Una verdadera barbaridad en un país en el que normalmente son suficientes unas 2.500 copias para llegar al número 1. De hecho, la semana pasada Bad Bunny coronaba la lista con 2.631 unidades.

De esas más de 38.000 copias, la mayoría corresponde a las distintas ediciones físicas del disco de Taylor. 32.389 han sido ventas físicas o digitales, a destacar 11.363 unidades en vinilo. Pero para quien acuse a Swift de ser número 1 gracias a las múltiples ediciones físicas, lo cierto es que el disco habría sido igualmente número 1 en España solo con sus puntos de streaming. Con ellos llega a 5.958 copias equivalentes: el doble de lo que está haciendo hoy por hoy Bad Bunny.

Por otro lado, la reentrada de ‘Midnights’ en el puesto 92 revela que este otro álbum ha vendido casi 79.000 unidades en España. Cifra muy similar a lo que ha despachado por aquí ‘The Tortured Poets Department’: 81.000 unidades. Ambos son por tanto doble platino.

Las cifras de Taylor Swift son muy altas si las comparamos con otros artistas internacionales:

-Taylor ha vendido en 1 semana 10 veces más que el último de Ed Sheeran en 4 semanas (3.419 copias)

-Taylor ha vendido en 1 semana más que el último de Sabrina Carpenter en 6 semanas (13.743 copias)

-Taylor ha vendido en 1 semana más que el último de Lady Gaga en 31 semanas (21.548 copias)

-Si alguien se pregunta cuánto ha vendido ‘BRAT’ en España han sido 27.568 copias.

-Aun así, Taylor está muy lejos de tener el álbum más vendido en España en 2025: este será el de Bad Bunny, que ya supera las 213.000 copias. También Taylor quedará por detrás de Quevedo (107.000) y posiblemente de Aitana (66.000).

Casi que más mérito que todo esto tiene que Taylor Swift haya logrado meter todo su disco en el top 100 de singles, casi siempre tomado por éxitos de urbano, latino, reggaeton y últimamente algo de rock. Pocas cosas anglosajonas suelen llegar al top 100. Y Taylor sitúa el álbum entero exactamente en estas posiciones en España. Un éxito absoluto que nadie sabe si puede superar con su próximo trabajo:

1.-The Fate of Ophelia

11.-Opalite

16.-Elizabeth Taylor

22.-Father Figure

26.-Wish List

27.-Actually Romantic

28.-Cancelled!

33.-Eldest Daughter

34.-The Life of a Showgirl

36.-Wood

37.-Ruin the Friendship

50.-Honey

