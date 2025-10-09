Taylor Swift supera el mítico récord de Adele en EE UU, con matices

Billboard informa de que ‘The Life of a Showgirl‘ de Taylor Swift ha logrado 3,5 millones de unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos, según Luminate. De ese total, 3,2 millones corresponden a ventas tradicionales -formato físico y digital-, mientras que las 300.000 unidades restantes provienen del consumo por streaming de las canciones del disco.

¿Ha superado Taylor Swift el récord de ‘25‘ de Adele, hasta ahora el disco más vendido en su primera semana de la historia? Sí, pero con matices.

- Publicidad -

Taylor rompe el récord de ’25’ de Adele por unidades equivalentes, pero no por ventas puras. En su primera semana, ’25’ vendió 3,378 millones de copias físicas y digitales, una cifra que todavía nadie ha superado. Swift necesitaría vender 178.000 copias más para superar el récord de ventas tradicionales de Adele, y podría hacerlo, ya que la semana de recuento todavía no ha acabado: quedaría por sumar ventas de hoy, y probablemente de ayer (el tracking week va de viernes a jueves). En los próximos días lo veremos.

En cuanto a las cifras globales de Adele, ’25’ acumuló 3,482 millones de unidades equivalentes al incluir, además de ventas tradicionales, compras de pistas y reproducciones. En el caso de ‘The Life of a Showgirl’, todas las unidades equivalentes adicionales provienen del streaming, ya que sus canciones no están disponibles para compra individual.

- Publicidad -

Estos datos demuestran que la industria de 2025 no es la misma que la de 2015: las cifras de Taylor Swift en streaming son especialmente relevantes en este caso, ya que la cifra de suscritos Premium a Spotify ha aumentado de manera estratosférica durante la última década. Cabe recordar que ’25’ no estuvo disponible en Spotify durante los primeros siete meses desde su lanzamiento: para escucharlo, básicamente había que comprar el disco en tiendas. Pero también es cierto que la influencia del streaming hoy es mucho mayor que hace diez años.

Para romper el récord de Adele, Swift se ha ayudado de un generoso surtido de ediciones especiales de ‘The Life of a Showgirl’ lanzados durante la semana a través de su página web, exactamente 29 ediciones. Antes del lanzamiento del 3 de octubre, ya existían 23 versiones físicas diferentes, incluyendo CD, vinilo y casete. A estas se han sumado cuatro nuevas variantes de CD -cada una con portadas diferentes y canciones adicionales- y dos ediciones digitales, una estándar y otra exclusiva de iTunes con un video extra. ¿Tendrá algún otro as en la manga?