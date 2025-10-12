Quiénes son las vocalistas de ‘K-Pop Demon Hunters’

‘K-Pop Demon Hunters‘ es ese curioso fenómeno megamasivo tanto musical como cinematográfico: tanto la banda sonora como la película siguen arrasando, no solo en Estados Unidos -donde ocupa simultáneamente el número 1 en las listas de singles con ‘Golden’ y de álbumes-, sino también en España, donde la banda sonora figura en el puesto 9 y ‘Golden’ en el 10.

Al mismo tiempo, las artistas detrás de las voces de Rumi, Mira y Zoey -quienes forman la banda animada HUNTR/X- se están dando a conocer. El pasado fin de semana, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami debutaron en la televisión estadounidense interpretando ‘Golden’ brevemente durante uno de los skits protagonizados por Bad Bunny en Saturday Night Live. Después, interpretaron la canción entera por primera vez en el late night de Jimmy Fallon. Ellas son las tres principales voces de ‘K-Pop Demon Hunters’, aunque no doblan a los personajes: las voces habladas corresponden a Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira) y Ji-young Yoo (Zoey). ¿Pero quiénes son las pedazo de voces que cantan las canciones?



- Publicidad -

EJAE

Nacida en Seúl en 1991, EJAE se formó durante diez años en SM Entertainment, la empresa de k-pop responsable de grupos como Girls’ Generation o EXO. Sin embargo, no llegó a debutar y, tras abandonar la compañía en 2011, se mudó a Nueva York. En 2019 logró su primer gran éxito como compositora gracias a ‘Psycho‘ de Red Velvet. En 2025 firmó con Prescription Records… sí, el sello fundado por Dr. Luke.

Antes de ‘K-Pop Demon Hunters’, su trabajo como compositora para grupos de k-pop ya le había dado varios éxitos con aespa (‘Drama’), TWICE (‘Pieces of Love’) o LE SSERAFIM (‘So Cynical’). Sin embargo, ‘K-Pop Demon Hunters’ supone su salto global definitivo. EJAE es la compositora principal de ‘Golden’, un éxito global masivo, antes y después de Taylor Swift.

- Publicidad -

Dato curioso: EJAE es nieta del famoso actor coreano Shin Young-kyun, conocido por su papel en ‘El reinado de tres días’ (1973).



Audrey Nuna

De estética alternativa y moderna, en la línea de artistas como Billie Eilish o Ashnikko, Audrey Nuna nació en Nueva Jersey en 1999. Estudió en el Clive Davis Institute of Recorded Music de Brooklyn y se dio a conocer con temas como ‘Damn Right’ o ‘Comic Sans’ junto a Jack Harlow. Su perfil experimental la llevó a colaborar con artistas como Teezo Touchdown o Channel Tres antes de triunfar con ‘K-Pop Demon Hunters’.

- Publicidad -

Nuna había publicado ya en 2021 su mixtape ‘A Liquid Breakfast’, que incluía los temas mencionados y otros de estilo trap y R&B alternativo al estilo de SZA, como ‘Baby Blues’. En la banda sonora de ‘K-Pop Demon Hunters’ participa como vocalista y co-autora de canciones como ‘Golden’ y ‘How It’s Done’.



Rei Ami

Como Audrey Nuna, Rei Ami ya había lanzado un disco antes del éxito de ‘K-Pop Demon Hunters’: el álbum ‘FOIL’ (2021) estaba repleto de ritmos trap, bajos duros, armonías R&B y guiños bedroom-pop, con colaboraciones de Lolo Zouaï y Aminé.

Nacida en Seúl en 1995 y criada en Maryland (Estados Unidos), Rei Ami canta y rapea. En 2020 participó en el hit tiktokero ‘Freak’, de Sub Urban, que acumula más de 240 millones de reproducciones en Spotify. En 2021 fue telonera de Tinashe (¡pionera!), y sus posteriores colaboraciones con Pussy Riot (‘Plaything’) o Dillon Francis (‘Rainy’) la han llevado, poco a poco, a lograr el gran éxito de su carrera, gracias a su participación en la banda sonora de ‘K-Pop Demon Hunters’.

