El fenómeno de ‘KPop Demon Hunters’ toma las listas

‘KPop Demon Hunters‘ es el nuevo éxito cinematográfico de Netflix. Se trata de un musical animado sobre un grupo de K-pop, HUNTR/X, que canta durante el día y, por la noche, caza demonios. Su rival es el grupo musical Saja Boys, compuesto por tres demonios encubiertos.

El grupo femenino está formado por Rumi, representada visualmente por Arden Cho y cuya voz cantada es de EJAE; Mira, que tiene la apariencia de May Hong y la voz de Audrey Nuna; y Zoey, representada físicamente por Ji-young Yoo, con la voz de Rei Ami.

Tanto la película de ‘KPop Demon Hunters’ como su banda sonora se estrenaron el pasado 20 de junio y no han dejado de escalar posiciones en las listas. En Netflix, la película lleva desde su estreno dentro del top 10 de producciones más vistas.

En Spotify, 7 de los 12 temas que componen la banda sonora figuran en el top 50 global: ‘Golden’ de HUNTR/X está en el puesto 2 y ‘Your Idol’, de Saja Boys, en el 4. En Estados Unidos, el álbum acaba de subir hasta el tercer puesto entre los más exitosos del país, solo superado por Morgan Wallen y el nuevo lanzamiento de Lorde. En España, el disco ha ascendido del puesto 34 al 17 en su segunda semana en lista.

El tema principal de ‘KPop Demon Hunters’ es ‘Takedown’, de la popular banda de K-pop TWICE (que es real, no ficticia). TWICE aportan al repertorio también su single de 2024 ‘Strategy’. Entre las canciones «interpretadas» por los personajes de la película destacan la urbana ‘How It’s Done’ de HUNTR/X, que también canta la ochentera ‘Golden’, y la burbujeante ‘Soda Pop’ de Saja Boys.

Dirigida por Maggie Kang y animada por Chris Appelhans, ‘KPop Demon Hunters’ promete ser uno de los éxitos pop de la temporada.