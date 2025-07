¿Es’I Got Better’ la mejor canción country del momento?

A pesar de todas las controversias que rodean la figura de Morgan Wallen, su música goza de un enorme éxito en Estados Unidos, tanto que su último disco, ‘I’m the Problem‘, está a punto de sumar una séptima semana consecutiva en el número 1 de álbum del país. Será, con mucha probabilidad, el disco más vendido de todo 2025 en Estados Unidos.

‘I’m the Problem’ contiene dos singles que han sido número 1 en el Billboard Hot 100, ‘Love Somebody’ y ‘What I Want’ con Tate McRae. Otros, como ‘I’m the Problem’ o ‘Just in Case’, han quedado en el 2. Y otros se mantienen tan bien en lista como ‘I Got Better’.

‘I Got Better’, actual top 20 en Estados Unidos, tras haber alcanzado la séptima posición, puede ser la mejor canción de ‘I’m the Problem’. Como mínimo, en toda su forma de country clásico (aquí no hay trazos de trap como en ‘Just in Case’), es una de las más vulnerables y melancólicas. Personalmente, me recuerda a la maravillosa ‘Merry Go ‘Round‘ de Kacey Musgraves.

‘I Got Better’ es una canción de country, pero su fórmula es pop, de ahí que funcione como un tiro desde la primera escucha. Wallen no ha compuesto la canción solo, sino que lo ha hecho en compañía de autores como Blake Pendergrass o Ernest Keith Smith. La letra, sin embargo, es personal y relata el momento en que Wallen ve la luz después de una ruptura. La persona con que estaba no le hacía bien. «Me encuentro mejor desde que te has ido» es su grito de guerra.

Los americanismos no faltan en esta composición rematadamente country (la letra incluye una escena de caza a ciervos), ni tampoco las alusiones a la propia vida de Wallen, quien, al fin y al cabo, reconoce no haber cambiado tanto. Canta que sigue «metiéndose en peleas que no le incumben» y «bebiendo alguna copa de más un viernes por la noche». Pero, al menos, progresa adecuadamente. ‘I Got Better’ retrata, con mucha magia, ese momento en que las cosas empiezan a ir, pues eso, un poco mejor.