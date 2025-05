Morgan Wallen vuelve a «vender» (casi) medio millón

Morgan Wallen es el gran superventas del country actual en Estados Unidos. Su disco de 2023, ‘One Thing at a Time‘, vendió 5 millones de unidades solo en el país. El anterior, ‘Dangerous: The Double Album‘, registró una cifra parecida en 2021. Entre ambos discos suman 20 millones de unidades cifradas a nivel mundial, contando streams, ventas físicas y descargas.

‘I’m the Problem’, el nuevo álbum de Wallen, podría correr la misma suerte. De momento, Billboard reporta que ‘I’m the Problem’ ha movido (casi) medio millón de copias en Estados Unidos en su primera semana. En concreto, suma 493.000 unidades equivalentes, de las cuales 357.000 provienen del streaming (esta cifra equivale a 463 millones de reproducciones). ‘I’m the Problem’ suma otras 133.000 ventas puras (ventas y descargas del álbum completo) y 3.000 descargas de canciones individuales.

Con estas cifras, ‘I’m the Problem’ se convierte en el disco más vendido en su primera semana en Estados Unidos en lo que va de 2025. El álbum ha vuelto a salir beneficiado de ser muy largo -incluye hasta 37 pistas- y de contener dos macrohits, ‘Love Somebody’ y ‘I’m the Problem’. Además, ofrece una colaboración de Tate McRae: ‘What I Want‘ ha sido el «focus track» en la primera semana de estreno y se ha posicionado en el número 1 de Estados Unidos en Spotify. En otras palabras, puede debutar en el número 1 del Billboard Hot 100. ¿Debe temer ‘Luther’ de Kendrick Lamar y SZA?