The Weeknd y Morgan Wallen, lo más grande del siglo XXI para Billboard

Billboard continúa con la publicación de lo más grande de lo que va de siglo, aprovechando que ya han pasado los primeros 25 años del mismo. Lo último es un listado de los discos más populares del Billboard 200 y los temas más populares del Billboard Hot 100.

El disco más popular del siglo es ‘Dangerous: The Double Album’ de Morgan Wallen por encima del mismísimo ’21’ de Adele. En el top 10 aparece otro disco de Morgan Wallen, así como dos álbumes de Taylor Swift -esta última sitúa todos sus discos en la lista- y el primero de Lady Gaga.

Billie Eilish sitúa su primer álbum en el 17, Olivia Rodrigo en el 20 y SZA coloca ‘SOS’ en el 26. Linkin Park e Imagine Dragons son algunos de los grupos que aparecen en esa zona de la tabla. ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny es el gran triunfo latino en el número 32. Las británicas Amy Winehouse y Dua Lipa se han colado en el top 100 por los pelos: ‘Back to Black’ es puesto 91 y Dua Lipa, puesto 98.

1.-Morgan Wallen / Dangerous: The Double Album

2.-Adele / 21

3.-Taylor Swift / Fearless

4.-Taylor Swift / 1989

5.-Original Broadway Cast Recording / Hamilton: An American Musical

6.-Morgan Wallen / One Thing at a Time

7.-Post Malone / Hollywood’s Bleeding

8.-Lil Baby / My Turn

9.-Nickelback / All the Right Reasons

10.-Lady Gaga / The Fame

En canciones hay una sintonía mucho mayor entre lo que ha sucedido a nivel global y Estados Unidos. ‘Blinding Lights’ de The Weeknd es número 1 del siglo, seguida por ‘Uptown Funk! de Mark Ronson y Bruno Mars. Dua Lipa y Mariah Carey son las únicas mujeres que logran asomarse por el top 10. Para alegría de Pet Shop Boys, Taylor Swift no aparece hasta el puesto 65 en singles y además es con ‘Shake It Off’. La artista sitúa también ‘Cruel Summer’ en el 74.

1.-The Weeknd / Blinding Lights

2.-Mark Ronson ft. Bruno Mars / Uptown Funk!

3.-The Kid LAROI & Justin Bieber / Stay

4.-LMFAO / Party Rock Anthem

5.-THe Black Eyed Peas / I Gotta Feeling

6.-Ed Sheeran / Shape of You

7.-Morgan Wallen / Last Night

8.-The Chainsmokers ft Halsey

9.-Dua Lipa / Levitating

10.-Mariah Carey / We Belong Together

