Morgan Wallen arrasa en USA y ocupa la mitad del top 10 del Hot 100

Morgan Wallen ha vuelto a arrasar en las listas estadounidenses, como ya hizo con el lanzamiento de ‘Dangerous: The Double Album’ en 2021, uno de los discos más vendidos de ese año. Su nuevo álbum, compuesto por nada más ni nada menos que 36 temas, ha debutado en el número 1 del Billboard 200 tras vender 500.000 copias en una semana. Además, con ‘One Thing at a Time’ Wallen también ha conseguido ocupar la mitad del top 10 del Hot 100.

De esta forma, ‘One Thing at a Time’ se ha convertido en el segundo disco número 1 del cantante estadounidense y en el disco más vendido en su primera semana en lo que llevamos de 2023. Por si fuera poco, el artista de country también se ha hecho con su primer hit número 1 en el Billboard Hot 100, con ‘Last Night’.

Morgan Wallen es el primer artista de country clásico en lograr ocupar la mitad del top 10 en una sola semana, y el sexto artista en general en conseguir esta hazaña. Las canciones de ‘One Thing at a Time’ que ocupan los puestos más altos del Hot 100 son, además de ‘Last Night’, ‘One Thing at a Time’ (#10), ‘Thinkin Bout’ Me’ (#9), ‘You Proof’ (#8) y ‘Thought You Should Know’ (#7). Los puestos del 2 al 6 son ocupados por ‘Flowers’, ‘Kill Bill’, el remix de ‘Die For You’, ‘Boy’s a liar, Pt.2’ y ‘Creepin».

