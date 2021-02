Morgan Wallen arrasa pese a la polémica racista; Weezer se la pegan

Hits

El hombre del momento en Estados Unidos se llama Morgan Wallen, pues el disco que ha sacado este año, ‘Dangerous: The Double Album’, ha trascendido las listas country para coronar el Billboard 200 durante varias semanas. Su sonido es apto para seguidores de cosas como Matchbox Twenty y también un poquito Ed Sheeran, y lo cierto es que ya ha vendido más de medio millón de unidades.

Como apunta el NME, sus ventas no se han visto afectadas por la polémica. Y es que hace unos días se filtró un vídeo en el que Morgan Wallen utilizaba la palabra racista “nigger”, completamente prohibida para una persona blanca en el clima político que vive Estados Unidos en base al movimiento Black Lives Matter. Además, poco antes había sido visto en una fiesta sin mascarilla ni respetar las medidas de seguridad contra la covid-19.

Wallen ha pedido disculpas asegurando que “no hay excusas para utilizar este tipo de lenguaje”, y ha pedido a sus seguidores que no le defiendan, pero de su sello le han echado y varias emisoras de radio le han eliminado de sus playlists, lo cual parece haber dado igual a sus seguidores. La caída en radio de un día para otro fue del 71%, pero no ha afectado en absoluto a su popularidad y ya es claro que ‘Dangerous: The Double Album’ será uno de los discos más vendidos de 2021 en todo el mundo pese a su falta de impacto fuera de Estados Unidos, Canadá y Australia: solo ha sido top 77 en Reino Unido y en países como el nuestro simplemente no existe. Aun así, Mediatraffic estima que van ya casi 800.000 unidades y el año tan sólo acaba de empezar.



Flops

Weezer han tenido últimamente un enorme hito comercial: su versión de ‘Africa’ se colaba en listas y suma ya casi 60 millones de streamings en Spotify, todo un logro para una banda que viene de los años 90. Sin embargo, el grupo de Rivers Cuomo, a quien recientemente también hemos oído como invitado en el excelente disco de Avalanches, no logra beneficiarse de ello. De hecho, el reciente ‘OK Human’, pese a contar con algunos aciertos y haber sido aparentemente bien recibido por algunos de sus seguidores, es exactamente el mayor fracaso de toda la carrera de Weezer.

Por primera vez un disco de Weezer ha quedado fuera de todo el top 100 británico, y no es que podamos decir precisamente que hubiera mucha competencia en su semana de salida. Al contrario, estamos en unos tiempos en que basta con vender un par de miles de copias para lograr una buena posición, como acaba de mostrar Jessie Ware re-entrando al top 10 tras actuar en la tele, tan sólo gracias a 4.000 unidades.

De vuelta en el país de Weezer, Estados Unidos, nadie en su sano juicio esperaría un triple platino como el de su debut a estas alturas, pero sí es cierto también que esta es la primera vez en toda la carrera de Weezer que un disco suyo queda fuera del top 40, exactamente en el número 41 de la lista del Billboard 200.