Canción del Día: La actuación que devuelve a Jessie Ware a las listas de éxito

Jessie Ware ha publicado esta semana un nuevo single de su cuarto álbum, un ‘What’s Your Pleasure‘ que fue el 2º mejor disco de 2020 para nuestra redacción y el mejor de todo el año pasado para nuestros lectores. Además, ha asegurado que habrá edición deluxe de dicho disco. La elección como sencillo es la balada que cierra el álbum, ‘Remember Where You Are’.

Si bien la edición vinilo del disco no encierra grandes sorpresas (no vienen las letras, por ejemplo), sí evidencia el modo en que Jessie Ware ha decidido jugar sus cartas. Todos los singles rompepistas (en sentido figurado) aparecen en la cara A, esto es, ‘Spotlight’, ‘What’s Your Pleasure’, ‘Save a Kiss’ y el grower ‘Adore You’; mientras que el lado B ofrece literalmente otra «cara». Se pueden bailar también el funky ‘Read My Lips’ y el disco de ‘Mirage (Don’t Stop), y son impresionantes las cuerdas de ‘Step Into My Life’; pero definitivamente se trata de canciones más sutiles y es ‘Remember Where You Are’ la que más gana con las escuchas. Es hoy nuestra «Canción del Día».

‘Remember Where You Are’ es una balada setentera, pero no una de esas a lo Carole King que tanto gustan a Adele. Encaja muy bien en este álbum porque sus arreglos adoran también el sonido de la música disco más orgánico: Chic no solo eran la identificativa sección de guitarras de Nile Rodgers y el ritmo sino también una sucesión de arreglos orquestales que aquí vemos ejecutados con sabiduría y calma. Pese a que la ciudad arde en llamas en la letra, ella no se inmuta.

Concretamente, Independent revelaba que esta composición era la respuesta de la artista a ‘Le Fleur’ de la maravillosa Minnie Riperton, a la que se parece un pelín melódicamente. «Imaginaba que sería una de esas canciones que podrían sonar al final de ‘El cuento de la criada‘. Es sobre observar el mundo ardiendo. Y ahora estamos viviendo esa pesadilla distópica en directo». Mucha gente le ha dicho a Jessie que esta ha sido su «canción-confinamiento», narraba para Clash Music, mientras en Billboard añadía que imaginaba una escena para esta canción tipo ‘La La Land’.

«Calma» y «sabiduría» son las mismas cualidades que podemos elogiar de la actuación televisiva que Jessie Ware acaba de ofrecer en el show de Graham Norton en la televisión británica, embarazada. Una interpretación vocal exquisita y una sutil coreografía han sido suficientes para que el disco de Jessie Ware, que había sido un fracaso estrepitoso, vuelva a las listas de éxito británicas. Era top 11 en las midweeks del lunes y el martes asciende al número 6. Será flor de un día porque Radio One sigue sin apoyarla, pero menos da una piedra.

Gracias a melodramaisreal y Xanti en el foro de Jessie Ware por el aviso.





Lo mejor del mes: