Jessie Ware firma el mejor disco de 2020 para los lectores de JENESAISPOP

Muchos lectores nos indicasteis a la publicación de nuestra lista de los mejores discos de 2020 que ‘What’s Your Pleasure?’ de Jessie Ware era el ganador moral del año frente a ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa. Pues bien, el discazo de Jessie Ware ha sido elegido mejor disco del año por los lectores, quedando el de Dua en el top 2. Apenas 11 votos separan el uno del otro (133 frente a 122), mientras el tercer largo más votado, el de Fiona Apple, obtiene 70, y de ahí completan el top 5 los de Taylor Swift y Perfume Genius, con 60 y 53 votos, respectivamente. Puedes consultar la lista completa y número de votos en nuestros foros. ¡Muchísimas gracias a Dardo y a Efrenrodher por el trabajazo!

Ahora a lo interesante: ¿qué discos que no han aparecido en nuestra lista por no haber recibido suficientes votos de la redacción, sí lo hacen en la de los lectores? ‘Ungodly Hour’ de Chloe x Halle es el que más alto llega de la lista al quedarse a las puertas de alcanzar el top 10. Otro trabajo claramente reivindicado por el público es ‘Miss Anthropocene’ de Grimes, que aparece en el número 17 quedando claro que ha gustado mucho menos a los lectores que ‘Art Angels’, que fue el 2º mejor disco en la lista análoga de 2015. Otra coincidencia con aquella clasificación: Sufjan Stevens hizo el disco del año pero ‘The Ascension’ hoy solo es top 19.

Otros discos de 2020 que los lectores habéis recordado en vuestro repaso del año son ‘Shore’ de Fleet Foxes, ‘Myopia’ de Agnes Obel e incluso el EP de María Escarmiento. Y en cuanto a los discos que aparecen solo dentro del top 20 del site pero no en el de los lectores, los de Fontaines DC, Maria Rodés, SAULT, Sondre Lerche, Bob Dylan o Moses Sumney.

1.-Jessie Ware / What’s Your Pleasure?

2.-Dua Lipa / Future Nostalgia

3.-Fiona Apple / Fetch the Bolt Cutters

4.-Taylor Swift / folklore

5.-Perfume Genius / Set My Heart On Fire Immediately

6.-Phoebe Bridgers / Punisher

7.-Róisín Murphy / Róisín Machine

8.-Lady Gaga / Chromatica

9.-Kylie Minogue / DISCO

10.-Haim / Women in Music Pt. III

11.-Bad Bunny / YHLQMDLG

12.-Chloe x Halle / Ungodly Hour

13.-The Weeknd / After Hours

14.-Triángulo de Amor Bizarro / oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ

15.-Kali Uchis / Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞

16.-Soleá Morente / Lo que te falta

17.-Grimes / Miss Anthropocene

18.-Charli XCX / how i’m feeling now

19.-Sufjan Stevens / The Ascension

20.-Yelle / L’Ère du Verseau

21.-Lido Pimienta / Miss Colombia

22.-Tame Impala / The Slow Rush

23.-Rina Sawayama / SAWAYAMA

24.-Troye Sivan / IN A DREAM

25.-Arca / KiCk i

26.-Halsey / Manic

27.-Fleet Foxes / Shore

28.-Nathy Peluso / Calambre

24.-Caribou / Suddenly

30.-The Avalanches / We Will Always Love You

31.-Kelly Lee Owens / Inner Songs

32.-Waxahatchee / Saint Cloud

33._juno / _BCN626

34.-Annie / Dark Hearts

35.-The Microphones / Microphones in 2020

36.-Christine and the Queens / La vita nuova

37.-María Escarmiento / Sintiéndolo mucho

38.-Agnes Obel / Myopia

39.-Alice Boman / Dream On