MTV EMA 2024: minuto a minuto

Esta noche a partir de las 21.00 horas se está emitiendo una nueva gala de los MTV Europe Music Awards, que se celebra desde Mánchester.

Taylor Swift lidera las nominaciones, seguida de Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter. Sobre el escenario actuarán nueve de los nominados, estos son, Benson Boone, Le Sserafim, Peso Pluma, Pet Shop Boys, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims, Tyla y The Warning. Rita Ora, anfitriona, ha prometido una ceremonia llena de «sorpresas».

Benson Boone, que ha abierto la ceremonia presentando sus éxitos ‘Slow it Down’ y ‘Beautiful Things‘, ha sido el primer galardonado de la noche y ha recogido el premio a Artista revelación. La segunda artista en subirse al escenario ha sido Tyla, que ha cantado sus éxitos ‘Water’ y ‘Push 2 Start‘, ofreciendo una actuación llena de coreografía.





En una gala ágil alternando actuaciones y premios, casi sin momentos para aburrirse, The Warning han ofrecido sobre el escenario el rock duro de ‘Automatic Sun’, y RAYE ha traído a toda su orquesta para bordar ‘Oscar Winning Tears’ y ‘Body Dysmorphia’, esta segunda en una versión irreconocible. Shawn Mendes ha actuado a su guitarra pegado para cantar ‘Heart of Gold’, aunque le ha fallado el volumen del micrófono.





Ha sido adorable ver a Neneh Cherry y Mabel, madre e hija, introducir juntas el premio a Mejor artista de hip-hop, que lo ha recibido Eminem, otro de tantos artistas nominados que no han podido personarse en Mánchester. Peso Pluma ha aceptado la luna a Mejor artista latino: el único nominado en esta categoría presente en la ceremonia no iba a irse sin premio. Tras el show de Teddy Swims, Olly Alexander ha presentado el premio a Mejor canción, que se lo ha agenciado Sabrina Carpenter por ‘Espresso’.

Busta Rhymes, en su primera aparición en una gala de los MTV Europe Music Awards, ha actuado y aceptado el premio a Icono global de manos de Little Simz. «Es la primera vez que me dan un premio MTV», ha declarado el rapero. En su discurso, Rhymes ha recordado la influencia que ha ejercido en su carrera LL Cool J, presente en la gala, y ha rememorado sus inicios en la banda Leaders of the New School.

Entre las artistas galardonadas se encuentra también Lola Indigo, que se ha llevado el premio a Mejor artista español.

En otras categorías de género, Jimin se ha llevado el premio a Mejor artista k-pop, Calvin Harris el de Mejor artista de electrónica, Liam Gallagher el de Mejor artista de rock y Tyla el de Mejor artista R&B.

Nominaciones

MEJOR CANCION

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso – GANADORA

MEJOR ARTISTA

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA REVELACION

Ayra Starr

Benson Boone – GANADOR

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

MEJOR ARTISTA AFROBEAT

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla – GANADORA

MEJOR ARTISTA LATINO

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma – GANADOR

Rauw Alejandro

Shakira

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons – GANADOR

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Central Cee

Eminem – GANADOR

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR ACTUACIÓN EN DIRECTO

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

MEJORES FANS

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA DE REINO UNIDO E IRLANDA

Central Cee

Charli xcx

Chase & Status

Dua Lipa

Hozier

RAYE – GANADORA

MEJOR VÍDEO

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

MEJOR COLABORACIÓN

Charli xcx & Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN – GANADORA

Peso Pluma, Anitta – BELLAKEO

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande – GANADORA

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA ROCK

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher – GANADOR

The Killers

MEJOR ARTISTA K-POP

Jimin – GANADOR

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Calvin Harris – GANADOR

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

MEJOR ARTISTA R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla – GANADORA

USHER

Victoria Monét

MEJOR PUSH

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM – GANADORA

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

Ana Mena

Belén Aguilera

Dani Fernández

Lola Indigo – GANADORA

Mikel Izal

MEJOR ARTISTA ESTADOUNIDENSE

Ariana Grande

Beyoncé

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift – GANADORA