Viva Suecia logra el primer disco número 1 en España de su carrera con ‘Hecho en tiempos de paz‘, que desbanca a Taylor Swift. ‘The Life of a Showgirl‘ baja al 2 tras haber batido récord de ventas en España y en todo el globo.

El camino de Viva Suecia hacia su primer disco top 1 ha sido largo y arduo en nuestro país: en 2019 su disco ‘El milagro’ quedó en segundo puesto por culpa de Manel, después en 2022 su a la postre Disco de Platino ‘El amor de la clase que sea‘ repitió el dato bloqueado por Bad Bunny, y en 2023 su reedición tampoco pasó de la segunda posición, por culpa de Shinova.

El crecimiento de Viva Suecia en los últimos años debía facilitar el número 1 de ‘Hecho en tiempos de paz’, pero el lanzamiento de Taylor Swift amenazaba con impedírselo de nuevo. Finalmente, no ha sido así.



El resto del top 20 no presenta novedades, salvo la significativa subida de ‘Ameri‘ de Duki, del 47 al 10, debido a su reedición en vinilo. De hecho, en la tabla específica de vinilos, ‘Hecho en tiempos de paz’ es número 1 y ‘Ameri’ número 2.

El resto de la tabla sí ofrece entradas destacables. La siguiente entrada es ‘No lo sé ni yo’ de Depol, que abre en el 35, y en 49 debuta ‘Bellum Nuclear’, de la banda de trash metal Testament. Carlos Escobedo, excantante de Sôber, coloca su disco en solitario ‘Solitud’ en el 54. Superando ligeramente el ecuador de la lista, aparece en el puesto 66 el disco de la gala 4 de Operación Triunfo 2025.







Ya en el tramo bajo de la tabla, Rubén Pozo -exintegrante de Pereza- debuta en el 81 con ’50TOWN’, y el reggaetonero Dei V aparece en el 93 con ‘Underwater’. Las últimas entradas son para ‘Live in Germany’ de Héroes del Silencio, que entra en el 95, y ‘Nada es verdad, todo está permitido’ de Paul Alone (concursante de La Voz), que abre en el 96.





