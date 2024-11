Duki deja a The Cure sin top 1 en España

Dos generaciones se enfrentan esta semana en Discos España. ‘La Jauría’ de Dani Fernández, que ocupaba el primer puesto la semana pasada, queda relegado al tercer puesto. Duki y The Cure ocupan ahora las dos mejores posiciones de la lista. El argentino, con ‘AMERI’, se queda con el número 1, mientras que ‘Songs Of A Lost World’ entra en segundo lugar.

Sin embargo, en la lista de vinilos los británicos se llevan el oro, mientras que Duki ni siquiera aparece en la tabla. Durante estos días, en JENESAISPOP hemos repasado algunos discos esenciales de la discografía de The Cure, al ser su último trabajo nuestro Disco de la Semana. Los elegidos han sido ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me’, ‘The Head On The Door’ y ‘Pornography’.

- Publicidad -

Ilegales consiguen meter la reedición de ‘Agotados de esperar el fin’ en el número 9 de la lista. Originalmente, el segundo disco del grupo asturiano fue lanzado en 1984. Solo hay dos entradas más en el resto de la clasificación. Una es ‘Creer y Luchar’, el último disco de Sínkope, que entra en el número 24. La otra es el disco navideño de Niña Pastori, ‘¡Feliz Navidad¡’, en el puesto 38.

- Publicidad -

‘The Great Impersonator’ se ha recuperado ligeramente de una entrada a mitad de tabla la semana pasada, cuando se quedó con el número 39. Ahora, Halsey ha subido al puesto 23, consiguiendo el mayor incremento de ventas de la semana.