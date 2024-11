Carolina Durante, otra vez top 2 en España; Dani Fernández se queda el nº1

Semana de locura total en Discos España, en la que hasta 20 novedades logran llegar al top 100 oficial. Dani Fernández logra reinar con ‘La jauría’, siendo también número 1 de vinilos además de en la lista general. No es su primer número 1 en España, pues ‘Entre las dudas y el azar’ ya logró lo mismo en 2022.

Además, la colaboración de Dani Fernández con Valeria Castro ha logrado llegar al top 100 de Singles, por lo que el artista ya tiene 4 temas en la lista de canciones oficial: ‘Me has invitado a bailar’ sube al número 12, ‘¿Y si lo hacemos?’ con Valeria Castro llega al puesto 61, ‘Por no bailar contigo’ sube al número 73 y ‘Todo cambia’ reentra en el 84.



Carolina Durante se tienen que conformar con el puesto 2 con ‘Elige tu propia aventura’. Es un éxito para ellos arañar un top 50 en Singles gracias a Rosalía, si bien un tanto frustrante que sea la tercera vez consecutiva que el grupo llega al top 3 en España sin alcanzar nunca la cima. Su primer álbum fue top 2 en España, y el segundo, top 3.

‘Bodhiria’ de Judeline logra posicionarse en el número 4 de la semana -nada mal para un debut-, mientras Tyler the Creator, ya arrasando en Estados Unidos, llega al número 7 en España con ‘Chromakopia’, nuestro Disco de la Semana hace unos días.

‘Ignis’ de Vega es top 8 en España, mientras Dorian aparecen en el puesto 42 con ‘Futuros imposibles’. Ambos lograron entradas mejores cuando no tenía peso el streaming, que suele ser cruel con (casi) todo lo que no sea reggaeton, o algo parecido.

Halsey es top 39 de nuestro país con ’The Great Impersonator’, casi la misma posición que con menos promoción obtiene ‘Cartoon Darkness’ de Amyl and the Sniffers, puesto 51. Halsey tiene casi todo su público en Estados Unidos, donde es top 2 con este lanzamiento, mientras que las posiciones a este lado del charco son muy modestas: 178 en Francia.

Otras entradas de la semana que hay que destacar son ‘Inédito’ de Bustamante en el puesto 3, ‘Triana’ de Cano en el número 10, ‘Entre cuatro paredes’ de Marlena en el puesto 14, ‘Kustom’ de Lit Killah en el 78 y ‘The Night the Zombies Came’ de Pixies en el 92.

En cuanto a reediciones, recopilatorios y otros inventos navideños, ‘Sinfónico’ de Ismael Serrano llega al puesto 23, ‘American Idiot’ de Green Day al puesto 43, ‘Queen I’ de Queen al puesto 56, ‘Songs for a Nervous Planet’ de Tears for Fears al número 66, ‘Live at Fillmore East, 1969’ de Crosby, Stills, Nash & Young al 80, ‘Un mundo separado por el mismo Dios’ de Nacho Cano al 85 y ‘Duets’ de Andrea Bocelli al 95.