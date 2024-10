Mi encuentro en el éter virtual de Zoom con Curt Smith y Roland Orzabal tiene lugar una plácida tarde de octubre en la que suenan frescos, afables, con ganas de hablar y como casi siempre expresando sus ideas con precisión y detalle. Su nuevo disco en directo y película (estreno mundial este viernes 24 de octubre) sirven de punto de partida, pero en nuestra conversación hay tiempo para hablar de Inteligencia Artificial, de su pasado nuevaolero, de la rehabilitación artística pendiente de Phil Collins, y hasta de su inesperada mirada positiva al futuro del mundo.

Quería felicitaros por las dos nuevas canciones que he escuchado, son preciosas.

Tears for Fears: ¡Gracias!

En cuanto al concierto, tiene un gran aspecto y suena especialmente bien, estoy deseando verlo en pantalla grande. La cuestión es ¿por qué lanzar un álbum en vivo, el primero de vuestra carrera, justo ahora? ¿Es solo por la película o hay más razones?

Curt: Creo que es principalmente por la película, tenía sentido para nosotros después de hacerla. Pero hay más razones detrás: quiero decir, inicialmente, la película fue una sugerencia de nuestros managers porque el show en directo sonaba muy bien, y la banda también. Al incluir material de ‘The Tipping Point’, nuestro directo cogió una amplitud musical que probablemente no tenía antes, y para nosotros fue mucho más refrescante y lo disfrutamos más. Además, teníamos este elemento visual que antes no había y que le daba una dimensión singular, visual, que merecía la pena capturar. El caso es que una vez hecho nos dimos cuenta de que la grabación en vivo sonaba realmente bien… para sorpresa nuestra.

Roland: Sí, realmente sonaba bien.

Curt: Así que una vez que mezclamos el material en vivo, tenía sentido editarlo también en disco. Pero no queríamos simplemente lanzar un álbum en directo y luego tener que estar hablando de material antiguo en cada entrevista que hiciéramos. De modo que decidimos ponernos a componer música nueva, que era lo que quería la compañía discográfica de todos modos. En realidad, solo querían uno o dos temas nuevos, pero terminamos haciendo cuatro temas, y nos gustaron tanto que nos pareció que parecían más un EP que simples «bonus tracks». Para evitar que se desperdiciaran o quedasen reducidos a pistas extra acabaron siendo las cuatro primeras canciones que se escuchan en el álbum. Material nuevo que de alguna manera actualiza Tears for Fears donde estamos ahora. Y luego a eso se suman las 18 pistas de material en vivo de nuestro concierto.

Roland dijo en algunas entrevistas que ahora se pueden hacer cosas en vivo con las canciones que no se podían hacer a nivel tecnológico en los años 80 o incluso hace 20 años. ¿Qué se puede hacer ahora que no era posible antes?

Roland: Bueno, prácticamente todo. Quiero decir, diría que hasta principios de los 2000, los directos eran un poco impredecibles. Hacíamos grandes shows, pero para ser honesto, no oía a Curt. No oía muchas otras cosas. Hoy en día, a veces hacemos armonías bastante complejas y no son fáciles. Tienes que concentrarte mucho en canciones como ‘Break the Man’, o ‘Rivers of Mercy’. Pero como ahora tocamos con esos maravillosos monitores directos al oído podemos lograr que suene casi como si estuviéramos en un estudio de grabación. Así que la noción general de lo que es una actuación no es la misma que antes, con todos aquellos monitores en el suelo y ese tipo de cosas, en los que oías una atmósfera general sin gran detalle, y se oía al público. Hoy en día no se puede escuchar al público, pero sí se puede escuchar a los demás músicos. Así, durante la preparación de este directo todas las noches iba allí e intentaba grabar un disco. De forma que cuando llegó el momento de grabar el concierto en directo, no fue tan difícil.

Quería preguntaros por la canción nueva ‘The Girl That I Call Home’. En un momento dado de la canción hay un redoble de batería que obviamente hace referencia al legendario redoble de ‘In the Air Tonight’ de Phil Collins, incluido el sonido. ¿De quién fue la idea?

Roland: Bueno, cuando hicimos ‘Woman in Chains’ Phil Collins tocó en ese disco, y durante las sesiones le pedimos que tocase un redoble de batería “a lo Phil Collins”. Y creo que estaba harto de eso, harto de que ser una especie de marca registrada, así que trató de escabullirse y no hacerlo. Y al final tuvimos que combinar diferentes elementos de sus pistas, editándolos para que sonaran como uno de sus redobles. ¡Esto se está volviendo un poco técnico!

Nos encanta, no pares.

Roland: El caso es que Hugh Padgham, el productor que grababa las baterías de Phil Collins, ha creado un preset de batería que se puede usar digitalmente y que genera sonidos como los de su batería. Así que pensamos: “muy bien… ¿por qué no usarlo?” Y se convirtió en una especie de broma, pero la mantuvimos, un poco por ver si nos cansábamos de la broma, cosa que al final no pasó, así que se quedó.

Curt: Nos resulta gracioso.



Creo que funciona muy bien. ¿Creéis que tal vez sea hora de reevaluar a Phil Collins? Es posiblemente la última reevaluación pendiente de todos los años 80. ¿Qué opinais?

Roland: Es muy triste lo que le ha pasado. Si lees su autobiografía, que recomiendo encarecidamente, verás que es un hermoso homenaje a Phil Collins. Es muy simple, muy, muy alegre. No parece que este tipo tenga ningún problema, y un día se despierta y está casi paralizado y con un dolor terrible en el cuello. Lo operan, toma analgésicos, se vuelve adicto a ellos y se vuelve alcohólico… su historia es realmente terrible. Es muy, muy triste. Y lo hizo por culpa de esos meses y meses y meses de tocar la batería con el cuello en una determinada posición. La tocaba con el cuello en una posición determinada, cantando con un micrófono que estaba más alto que su cabeza. Y sí, creo que lo habrá, habrá una rehabilitación de su música. No creo que falte mucho. Eso espero.

Las dos nuevas canciones adelanto del disco son principalmente canciones de Roland. ¿Hay alguna canción de Curt entre las otras dos?

Roland: Bueno, ‘Say Goodbye To Mom And Dad’ será el próximo sencillo de radio. Curt la canta, y suena a canción de Curt.

Me gustaría abordar el tema de la portada del disco, generada parcialmente por IA, y que produjo controversia. ¿Os parece bien hablar de eso?

Roland: Absolutamente.

Porque creo que la declaración que publicasteis al respecto dejaba muy clara vuestra postura. Pero entonces, si aceptamos la premisa de que tal vez esté bien y sea realmente interesante que un(a) artista de carne y hueso utilice la IA como una herramienta más, ¿considerarías vosotros hacer lo mismo con la música?

Curt: Bueno, hasta cierto punto, lo hacemos. Quiero decir, el artista que hizo la portada utilizó IA, pero la diseñó él mismo. No fue como si él se conectara y pidiera “ponme un astronauta en un campo de girasoles” y eso fuera todo. Tuvo que crearla. Usando IA, pero tuvo que crearla exactamente como él quería. Igual que nosotros podríamos pedirle que nos generase una secuencia por ejemplo en semicorcheas, con la duración que quisieras, pero luego resulta que no es exactamente lo que quieres, porque quieres que lleve un filtro, y luego quiero cambiar los acordes aquí… y así vas creando, tienes que jugar con eso. A fin de cuentas usamos ordenadores en todo lo que hacemos. Y me parece que la gente tenía la misma sensación con los sintetizadores cuando se inventaron. Ya sabes, “¿por qué no puedes usar un trompetista real en lugar de un sample de trompeta?” Porque el sample de trompeta suena bien y quizá me gusta más el sample que el trompetista.

Así que es solo otro medio más. Por qué la gente se está poniendo nerviosa ahora es algo que no entiendo, pero creo que todo son tácticas de miedo, porque la gente piensa que la IA va a dominar el mundo. Y no creo que eso sea cierto, creo que es solo otra herramienta. Hemos ido progresando gradualmente a lo largo de los años, usando diferentes herramientas. No lo veo de forma diferente a como vi la primera caja de ritmos.

Vuestra música sigue estando presente en la cultura contemporánea, sigue siendo relevante. Ha sido interpolada o versionada por gente como Kanye, Drake, Lorde, The Weeknd… Esa fascinación ¿funciona también en la dirección opuesta? ¿Qué nuevos artistas de pop contemporáneo os entusiasman?

Roland: Pues depende de a qué estés expuesto. Por ejemplo, gracias al gimnasio al que voy, estoy expuesto al Top 40. Así que rápidamente conocí a Lizzo, Harry Styles… incluso Ed Sheeran. O gente como Dua Lipa, me gusta lo que hizo con Elton John. Toda esta música es bonita y agradable de escuchar. Pero no tengo tan claro de todas formas que estén planteando algo tan diferente o rompedor, creo que no es así.

¿Y tú, Curt?

Curt: A mí me gustan cosas más underground, no escucho escucho cosas del Top 40. Me encantó Phoebe Bridges cuando salió, y también una chica llamada Dora Jar, que me gusta mucho. Y hay una banda joven estadounidense llamada Wallows, que me gusta. De Inglaterra no diría que son nuevos, pero creo que el último álbum de la Manchester Orchestra es fantástico. Hay muchos más, pero destacaría a estos especialmente en este momento.

Algunas de vuestras canciones más emblemáticas se han utilizado muchas veces en otros artrefactos culturales como películas, series de televisión, etc. ¿Cuál es vuestra favorita? La mía es el comienzo de ‘Peter’s Friends’, con ‘Everybody Wants to Rule the World’.

Roland: Bueno, supongo que deberíamos decir…

Curt: ‘…Donnie Darko’ (mientras lo dice, Roland le interrumpe diciendo “¡Gru 4, mi villano favorito!”

Roland: Al final de la peli somos dibujos animados.

Curt: Sí, el final es absolutamente eufórico.

Roland: Pero… sí, ‘Donnie Darko’, obviamente. ‘Mad World’, pero también el uso que hacen de ‘Head Over Heels’ es absolutamente extraordinario.



Actualmente vivimos en esta nueva realidad digital en la que es frecuente la resurrección de videos de hace décadas. Y no son sólo los fanáticos del convertidor digital de VHS, porque incluso los canales de televisión lo hacen. Y hay un clip que Televisión Española rescató del pasado en el que salís actuando como parte de vuestro primer grupo, Graduate, haciendo canciones de power pop y new wave realmente brillantes… ¿Qué sensación produce no ya oír esa música que hacíais sino ver vuestras pintas de entonces?

Roland: A ver, ¿cuánta gente de 60 años mira atrás y realmente les flipa el aspecto que tenían cuando tenían 18? En fin, la mayoría de las personas no tienen que soportar esa tortura, y quienes lo hacen la sufren en privado y se ríen. Para ser honesto contigo, cuando dejamos Graduate y nos convertimos en Tears for Fears, yo era muy consciente de esa banda y realmente, en muchos sentidos, quería que la enterraran. Pero ahora miro hacia atrás y pienso: «Oh, mira esos pómulos. ¡Guau!” Y pienso también: «Mira esos movimientos espasmódicos… ¡Dios mío!».

Curt: Es muy espasmódico, saltando arriba y abajo…

Roland: Pero pienso “al menos se movían”, ¿sabes? Así que ahora lo veo como algo muy divertido, y me veo a mí mismo y me siento bien. Y honestamente, me veo, me miro y pienso: “soy súper parecido a mis hijos”. Es ridículo.

Curt: A mis hijos les hace mucha gracia. Así que el hecho de que haga felices a mis hijos me hace feliz a mí, aunque a ellos les haga felices porque pueden burlarse de mí. Es gracioso.

Una última pregunta. No quiero acabar la entrevista de bajón, pero muchas de vuestras canciones han tratado temas como la destrucción, y la catástrofe mundial. ¿Qué pensáis del mundo en este momento? ¿Hay espacio para algo más que el pesimismo y la desesperanza?

Roland: El mundo es más o menos igual que siempre en cuanto a pesimismo y desesperanza, pero ha cambiado la forma en la que nos lo cuentan. Por eso, hoy en día, debido a las redes sociales y a ciertos canales de noticias, las noticias se han vuelto divisivas. Así que, mientras que antes veíamos las guerras y nos sentíamos como si estuviéramos en medio, hoy en día, cuando vemos una guerra, estamos de un lado o del otro. Así que no es que el mundo sea un lugar peor, creo que no lo es. De hecho, hay un argumento interesante en el libro ‘Apuntes sobre un planeta estresado’ de Matt Haig: según él las cosas nunca han estado mejor. Y el ejemplo que utiliza es la capacidad de mantener con vida a los niños. La tasa de mortalidad ha mejorado radicalmente desde los años 90. Es algo positivo a considerar.