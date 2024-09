Dora Jar se libera en ‘Ragdoll’ con o sin keta

Dora Jar es una cantante de Carolina del Norte que se cuenta entre las artistas emergentes de las que más se ha hablado en el último par de años. Una consecuencia inevitable de telonear a algunas de las mayores superestrellas del momento, como Billie Eilish o The 1975.

Hasta aquí ha llegado Dora Jar gracias a su suculento sonido rock-pop, un sonido que, en canciones como ‘Scab Song’ o ‘Comfortably in Pain’, mezcla guitarras y electrónica. En los singles de adelanto de su debut, su estilo se ha teñido de color y surrealismo.

‘No Way to Relax When You Are on Fire’, el álbum debut Dora Jarkowski, se pone a la venta este viernes bajo paraguas multinacional. Entre sus singles de adelanto se cuenta un tema de sonido muy Faye Webster, ‘Puppet’, y otro que ha metido el pie de lleno en la electrónica, ‘Behind the Curtain’. Pero el single de Dora Jar con el que empezar es ‘Ragdoll’, uno de sus temas más accesibles y pegadizos. Es la Canción Del Día de hoy.

La propuesta de ‘Ragdoll’ mezcla guitarras acústicas con una base programada de aires drum ‘n bass. Sobre todo, predomina un prisma pop -pero alternativo- en esta canción en la que Dora Jar utiliza la imagen de la «muñeca de trapo» para hablar sobre su necesidad de liberación. «En la canción», explica Dora Jar, «encuentro el poder en dejarme llevar; si no tengo el control, está bien».

La inspiración de ‘Ragdoll’ es más inesperada, pues la canción nace después de que Dora Jar se sometiera a una sesión de «terapia de Ketamina» junto a su madre. «Me sentí como un globo de madera y me surgieron todas esas contradicciones; soy tímida pero también extrovertida, soy ligera pero también pesada».