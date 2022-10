Viva Suecia / El amor de la clase que sea

Consolidada en el último lustro como una de las bandas más populares del país, con varios singles con streamings suficientes para un disco de oro (‘Bien por ti’, ‘Lo que te mereces’, ‘A dónde ir‘), Viva Suecia publican su cuarto disco. Es además el primero en una multinacional -Universal- tras haber dado sus primeros pasos en Subterfuge, y el primero en el que encontramos featurings. Muy sui generis, eso sí.

‘El amor de la clase que sea’ no destaca, en cambio, tanto por sus invitados como por una ligera evolución en diferentes sentidos. ‘El bien‘, con su estribillo certero «no hagas caso a lo que dicen los cantantes», abre el álbum con un solo de saxo final que ni la E Street Band. Y también a la grandiosidad de Bruce Springsteen apuntan los teclados de otro de los sencillos principales, ‘No hemos aprendido nada’. Los 80 son definitivamente una referencia en los sintetizadores de ‘Hablar de nada’ o incluso en la ambientación de ‘Hacernos polvo’.

Lástima que, indeciso, el disco vire a veces hacia otros lados. ‘El rey desnudo’ es más bien su canción más Muse, ‘Lo que queda de cariño’ su canción más Siouxsie, ‘Gracias’ su canción más The National y Bon Iver (ese Autotune)… mientras ‘El mal’ se convierte en una canción 100% Viva Suecia tras un falso comienzo con caja de ritmos. Los coros y los arreglos del final, eso sí, parecen inspirarse en R.E.M.

Esa máquina de hacer streamings, vender discos y llenar arenas llamada Leiva ya ha hecho de ‘Justo cuando el mundo apriete’ uno de los mayores éxitos de la banda murciana, si bien el «mejorando lo presente» repetido hasta la saciedad de la letra parece metido con calzador. Rafa Val continúa siendo un letrista algo abstracto, poco narrativo, basado en la fuerza expresiva de frases como «tengo un día bien jodido / sólo quiero estar contigo» (‘Hacernos polvo’) o «no seremos padres, no encontraremos paz» (‘El mal’). Porque sí, los autores de ‘Bien por ti’ ahora han escrito una canción llamada ‘El bien’ y otra llamada ‘El mal’.

El paso del tiempo, el miedo a hacerse mayor es un tema en pistas como ‘Lo que queda de cariño’ («pasamos de ser unos críos a gente normal», “antes de que abras los ojos me habré hecho mayor”). También la aceptación de uno mismo, como se ve en la colaboración con Luz Casal, ‘La parte difícil’: «Me asusta llamar a mi casa, ese sitio que apenas conozco / Que digan de mí que no hice nada en especial», le han hecho cantar en una estrofa que podía haber escrito Tulsa. Viva Suecia pasando de ser indies para pasar a ser pop español, a secas.

Es el de Luz el featuring que más merece la pena del disco, pues Dani Fernández se ha puesto tan en modo Viva Suecia en ‘Lo siento’ que nos da igual que sea un ex miembro de Auryn, Raphael o Kase.O. Así, ‘El amor de la clase que sea’ es un álbum sólido y bien ejecutado junto a Leiva y Santos&Fluren que dará nuevas alegrías a Viva Suecia, que cuentan ya con una docena de hits. Aquí ni siquiera han parecido necesitar incluir ‘La voz del presidente‘ para construir un buen álbum, de gran acabado. Solo que no tan evolucionado hacia ningún lugar particular como los dos últimos de The Killers, a quienes justo habían tomado como referente. Nos decían hace unos años que «mola no tener miedo a un estilo que por ser indie parece que no se puede hacer», pero no han terminado de atreverse del todo a dar ese paso.