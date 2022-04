¿Por qué ya nadie habla de R.E.M.?

Hace unos meses se cumplieron 10 años de la separación de R.E.M. Este verano se cumplirán 40 años de la publicación de su primer EP ‘Chronic Town’. Casi más sonado será el 30º aniversario también este mismo 2022 de su gran obra maestra ‘Automatic for the People’. Pero tampoco necesitamos una excusa para celebrar a la que fue una de las mejores bandas de la década de los 80, de los 90… ¿y de los 2000?

- Publicidad -

Mireia Pería acude de nuevo al podcast Revelación o Timo, tras el éxito de acogida del podcast sobre Pet Shop Boys, que justo estos días acaba de superar las 3.000 escuchas. En este podcast abordamos sobre todo la pregunta «qué mola más, si los R.E.M. de IRS o su etapa más comercial en Warner». Y eso se traduce como una metáfora del debate «indie vs mainstream» de manual. También en el orden del día del podcast de R.E.M.:

–Discografía de R.E.M.: favoritos y supuesta decadencia.

-Cómo descubrimos a R.E.M. De Plastic a ‘Sensación de Vivir’.

-¿Es ‘Automatic for the People’ su verdadera obra maestra? ¿Cuál es la alternativa?

-‘Out of Time’: del amor al odio y vuelta al amor.

-Con qué discos de los años 80 empezar: ¿’Murmur’ o ‘Life’s a Rich Pageant’?

-Mitos y leyendas urbanas de la era grunge: Kurt Cobain, bisexualidad de Michael Stipe, neo-glam, letras inencontrables.

-R.E.M. como entrada para la americana, la Velvet o The Byrds.

-Los aforos en los conciertos de los años 90: la cuasi-muerte.

-Una separación de lo más elegante y digna: ¿podrían R.E.M. volver?

- Publicidad -