Viva Suecia cambian ligeramente de sonido en su nuevo 7″

Viva Suecia actúan esta semana en la provincia de Zaragoza como parte del cartel de El Bosque Sonoro, donde también estarán estos días Iván Ferreiro, La Habitación Roja y La Pegatina en distintos días; y después los murcianos actuarán en Benicàssim. Sucederá una gira de diversas fechas que se van a apañar para realizar pese a las condiciones actuales por León, Madrid (todo agotado en horas), Santander, Alicante, Alcalá La Real… Y además son noticia porque el día 30 de julio sacan un 7″, su primer lanzamiento en Universal, conteniendo dos canciones.

La cara B de este lanzamiento se acaba de dar a conocer, ‘Parar la tierra’, pareciendo confirmar un ligero cambio de dirección para la banda que tanto ha triunfado con singles como ‘Bien por ti’, ‘Lo que te mereces’ y ‘A dónde ir’. ‘Parar la tierra’ es una grabación sui generis que comienza casi como un single synth-pop, dominado por los teclados y cierto aire new-wave… hasta que el piano toma el protagonismo hacia la mitad de la pista, dando paso a una segunda parte más reptante, más en sintonía con la cara A que ya conocíamos.

‘La voz del presidente’, la cara A de dicho lanzamiento y hoy finalmente nuestra «Canción del Día», es otro de los números enérgicos de Viva Suecia, de los que levantan festivales, esta vez con un estribillo muy claro («Solo me acuerdo de ti / Y tiemblo al oír la canción / Que antes me hacía feliz»), pero con dos bazas que la elevan y diferencian. La primera es un piano muy calmado -lo primero que oímos- que parece más ahijado que nunca de bandas de pop alternativo adulto tipo The National y Elbow; y lo segundo es una coda escalofriante en el minuto final en la que despunta la voz de Rafa Val.

El grupo ha hablado en el diario As (!) sobre este nuevo sonido. Dice Rafa: «La ha producido Santos y Fluren con nosotros y buscábamos ciertos cambios. No es radicalmente diferente a lo que veníamos haciendo pero, en el sonido, yo de repente me he quitado la guitarra y me he sentado mucho al piano, sobre todo en las primeras canciones que he empezado a componer. Entonces hay menos follón de guitarras y todo respira un poco más (…) La voz se entiende más, está más arriba. Y luego con Fluren, en la Casa Murada, es un placer trabajar». Alberto destaca el trabajo a la batería de su compañero Fernando: «A lo mejor la gente no lo percibe pero el cambio con la batería es bastante radical. Una batería muy agresiva».

Respecto al título «la voz del presidente», el grupo aclara que no se trata de una canción política, sino simplemente un recurso para sumar inquietud a lo que parece una canción de ruptura. De hecho, esa frase es lo último que se añadió («Hoy sonó la voz del presidente / Y nadie ha conseguido dormir»). Han dicho: “No queríamos que se entendiese como una canción política porque no lo es, pero tenía como peso”. Os dejamos con el vídeo de ambas canciones. Sí, hay para las dos.