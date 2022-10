«No te creas lo que dicen los cantantes»: Viva Suecia siguen desgranando su disco con Leiva, Dani de Auryn, Luz Casal

Este viernes 7 de octubre se publica el nuevo álbum de Viva Suecia, editado por Universal. Será un lanzamiento muy curioso en su discografía, pues contará con colaboraciones tan inesperadas como las de Leiva y Dani Fernández de Auryn -que ya se han dado a conocer- y otra con Luz Casal que aún no se ha escuchado. Ese tema se llamará ‘La parte difícil’ y será el antepenúltimo del tracklist.

No encontramos en el álbum llamado ‘El amor de la que clase que sea’ el single suelto de 2021 ‘La voz del presidente’, ni mucho menos su cara B ‘Parar la tierra’. Pero sí hasta media decena de singles que ya conoces, como ‘El rey desnudo’, un tema con un momento un tanto Muse, del que sale el título del largo. ‘Justo cuando el mundo apriete’, el tema rockero junto a Leiva, es el que más parece haber calado entre su público; pero hoy lo retan con un single nuevo llamado ‘El bien’, que además abrirá el álbum. Es la «Canción del Día» para este miércoles.

No se puede decir que ‘El bien’ no encaje en los parámetros estéticos de la banda. Melódicamente es una canción 100% Viva Suecia. Cuenta con un estribillo adhesivo como una pegatina (“no te creas lo que dicen los cantantes / no hagas caso a la mitad de lo que ves / la verdad es que nada es tan importante”), si bien musicalmente es su producción más Bruce Springsteen. A lo que contribuye finalmente un solo de saxo que ni Clarence Clemons en la E Street Band. En el videoclip, el grupo juega con humor con su propia imagen de banda, quizá bromeando sobre su paso a una multinacional.

Os dejamos tanto con el tracklist, como con las fechas de la gira que les llevará por todo el país:

1.El bien

2.Lo siento – con Dani Fernández

3.No hemos aprendido nada

4.Justo cuando el mundo apriete – con Leiva

5.Hablar de nada

6.Hacernos polvo

7.El rey desnudo

8.El mal

9.La parte difícil – con Luz Casal

10.Lo que queda de cariño

11.Gracias

Gira de Viva Suecia:

04/11 – Bilbao, sala Santana 27

05/11 – Navarra, Corella Music Fest

11/11 – Valencia, sala Repvblicca

18/11 – Zaragoza, sala Oasis

19/11 – Barcelona, Razzmatazz 1

26/11 – Murcia, Plaza de Toros

02/12 – Santiago de Compostela, sala Capitol

03/12 – Valladolid, LAVA

16/12 – Sevilla, sala Custom

17/12 – Málaga, sala París 15

29/12 – Madrid, La Riviera

03/02 – Córdoba, sala Impala

04/02 – Granada, Industrial Copera

10/02 – Vitoria Gasteiz, sala Jimmy Jazz

11/02 – Santander, Escenario Santander



Podcast con Viva Suecia: ¿qué fue el Brit Pop?