‘Lárgate’ es una de las mejores canciones de Ana Mena

Ana Mena ha anunciado recientemente que su nuevo disco, el sucesor del exitoso ‘Bellodrama‘ (2023), verá la luz en 2026. Mena prometía «desnudarse» en este álbum y de hecho aparecía en bolas en la primera imagen promocional de esta nueva era, que ha resultado ser una captura del videoclip de su nuevo single, ‘Lárgate’.

El clip transcurre en un entorno rural y campestre, pero pronto deriva en un divertido pastiche de folk horror y comedia sexual, con una Ana Mena convertida en homicida del hombre que la ha hecho daño. Puro camp rural para la nueva era de Ana Mena… que busca fulminar de un disparo la anterior: atención al final del vídeo.

- Publicidad -

‘Lárgate’ es una canción de desamor que recurre al humor negro para canalizar la rabia hacia un “infeliz” del que Mena ha tenido la desgracia de enamorarse. La artista aparece armada con “veneno” y un “hacha”, dispuesta a usar cualquier recurso a su alcance para borrar a esa persona de su vida. Incluso se tomará la justicia por su mano: “tengo diez mil maneras para matarte”, canta.

‘Lárgate’ es de inmediato una de las mejores canciones de Ana Mena. Co-escrita por Andrés Torres y Mauricio Rengifo (‘Despacito’, Aitana), se adscribe a su faceta clásica y melódica, la de ‘Música ligera’. Pero ‘Lárgate’ no es una versión aunque lo parezca, sino una composición original cuya preciosa melodía evoca la obra de Jeanette, en concreto, el drama melancólico de piezas como ‘Ojitos tristes‘. La producción, sin embargo, se actualiza con sutiles efectos electrónicos.

- Publicidad -

En un año en que Jeanette ha sido reivindicada por artistas como Selena Gomez, cuando la propia Jeanette ha vuelto lanzando un tema con Lucas Bun, Ana Mena entrega su apuesta. Esta vez, salpicada de sangre.

