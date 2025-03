Los ‘Ojos tristes’ de Selena Gomez son los de Jeanette

Jeanette es noticia hoy por dos motivos. En primer lugar, es la artista invitada en el nuevo single de Lucas Bun, ‘Como un cristal’ (recordarás a Lucas Bun por su participación en la última edición de Benidorm Fest). En segundo, es versionada -o adaptada, mejor dicho- en una de las canciones incluidas en el nuevo disco de Selena Gomez y Benny Blanco, ‘Ojos tristes’.

‘I Said I Loved Your First’, el disco colaborativo de Selena y Benny, se presenta hoy con el focus track ‘Younger and Hotter than Me’, una balada que recuerda a Lana Del Rey. Sin embargo, destaca el estilo melódico y romántico de ‘Ojos tristes’ porque la canción está basada en ‘El muchacho de los ojos tristes’, el éxito de Jeanette de 1981 compuesto por Manuel Alejandro.

‘Ojos tristes’ actualiza el clásico de Jeanette valiéndose de un sonido de teclados y baterías retro y decadente que sienta de lujo a la voz de Selena. Ella canta en inglés y cede el español a María Zardoya, cantante de The Marías, cuyo timbre recuerda poderosamente al de Jeanette. Los estribillos de ‘Ojos tristes’ y ‘El muchacho de los ojos tristes’ son los mismos.

Selena y Benny han presentado ‘I Said I Loved Your First’ con singles muy diferentes pero que funcionan en conjunto. ‘Sunset Blvd’ puede ser el mejor de todos, un homenaje a los ochenta tal y como lo ha entendido John Maus en su carrera, pero adaptado al mainstream. ‘Scared of Loving You’ ha sido la balada cuqui que funciona mejor en contexto. Y ‘Call Me When You Break Up’ ha sido el dueto obligado con Grace Adams, simpático pero nada suculento.

No pinta absolutamente nada por aquí la recuperación del single con J Balvin ‘I Can’t Get Enough‘, lanzado en 2019, hace 6 años; pero el álbum encierra otras agradables sorpresas, como el pop ochentero de ‘Don’t Wana Cry’, el colorido house de ‘Bluest Flame’ o el trip-hop de ‘You Said You Were Sorry’. ¿Uno de los mejores discos de Selena Gomez, contra todo pronóstico?