KUVE y Daniela Blasco, entre lo mejor de una 1ª semi de Benidorm Fest sin claros favoritos

KUVE, Daniela Blasco, LaChispa y Lucas Bun son los cuatro participantes de la primera semifinal de Benidorm Fest que pasan a competir en la final del sábado 1 de febrero. KUVE, Daniela Blasco y LaChispa han recibido votos tanto del jurado como del público, mientras Lucas Bun ha recibido votos del jurado pero no del público. Sonia y Selena han obtenido votos del público pero no del jurado. Finalmente, Lucas Bun se ha impuesto. Por primera vez en una edición de Benidorm Fest se ha eliminado el voto demoscópico: el 50% de la votación cae en manos del público, que puede votar de manera gratuita. El otro 50%, en el jurado.

Chica Sobresalto, que ha sufrido un problema técnico durante su actuación; David Afonso, K!NGDOM y Sonia y Selena han sido los descalificados; los tres primeros no han obtenido votos ni del público ni del jurado.

- Publicidad -

Benidorm Fest no ha dejado favoritas claras en la primera semifinal de esta cuarta edición celebrada en el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, y que ha contado como presentadoras con Paula Vázquez, Ruth Lorenzo y una Inés Hernand que ha vuelto a ser lo mejor de la noche por sus chistes sobre cruisings, lluvias doradas y demás. KUVE, en plan Rumanía 2002, y Blasco, en plan Turquía 2003, han sido las mejores propuestas de Benidorm Fest 2025, que en realidad ha parecido Benidorm Fest 2001. Y no solo por Sonia y Selena.

La gala, que ha arrancado unos pocos minutos tarde, a las 22.56, a raíz de la emisión de La Revuelta -y eso que ya empezaba a un horario no apto para madrugadores, las 22.50- ha parecido efectivamente de otra época, en repertorio y puesta en escena. LaChispa ha traído una de las producciones más modernas, ‘Hartita de llorar’, y su canción ya era una de las favoritas, pero su actuación vocal ha sido el verdadero «sobresalto» de la noche.

- Publicidad -

Ha traído nivel una de las estrellas invitadas, Edurne, que ha cantado una canción electropop muy apañada, ‘Mírame’, que habría funcionado muy bien en la competición, y ha volado por los aires en plan Katy Perry antes de entregarse a una coreografía que ni Hilary Duff en el Today Show, en celebración del 10º aniversario de su paso por Eurovisión. Ginebras han actuado después tiñendo de rosa punk el renovado escenario del certamen.

Kuve ha inaugurado la primera semifinal de Benidorm Fest ofreciendo una actuación de ‘Loca por ti’ muy apoyada en la energía EDM y eurodance de la canción, aunque algo desaprovechada y mejorable en cuanto a coreografía y puesta en escena. Parecía que pasaba algo interesante cuando se ha proyectado una «orgía» tipo ‘Slow’ de Kylie Minogue en la pantalla del suelo, pero ha sido demasiado tarde y ha durado un microsegundo.



- Publicidad -

Basando su puesta en escena en la presencia de una estructura de barras y bailarines, David Afonso ha ofrecido una actuación correcta de ‘Amor barato’, algo cohibida vocalmente a pesar de lo que pediría esta salsa pasional. No ha habido demasiado desarrollo ni clímax en la actuación salvo el momento en que se ha quitado la cazadora y ha cantado la canción en tirantes. Después, no han pasado muchas cosas más.



La performance desganadilla de Chica Sobresalto puede haber sido deliberada dado el mensaje de ‘Mala feminista’. Lo seguro es que Maialen se ha atropellado a sí misma durante su actuación “cantando cosas donde no tocaba”, como ella misma ha reconocido en la entrevista posterior. La puesta en escena se ha compuesto de dos cubos gigantes instalados a cada lado del escenario, y de una plataforma esférica a modo de «báscula», pero la actuación ha sido confusa: daba la sensación de que Maialen no sabía muy bien qué hacer en ella.



El único grupo participante de Benidorm Fest, K!NGDOM, enemigos de OneRepublic», en palabras de Inés Hernand -sin duda, la mejor persona de la televisión- puede haber convencido a la audiencia de que ‘Me gustas tú’ es más que una canción demasiado parecida a ‘Nochentera’. La puesta en escena ha sido elegante y minimalista. La canción es simpática, una explosión de color. Pero, de nuevo, ha fallado una ejecución vocal mejorable.



Lucas Bun ha sido vocalmente la mejor propuesta de la noche, aunque quizá no le quedaba otra dado el exigente registro de su canción, ‘Te escribo en el cielo’, un baladón que escribió sobre la muerte de su madre. El previsible efecto «lluvia» no ha evitado que Lucas Bun gane el «press poll» por mucha diferencia, con 29 puntos frente a los 23 del segundo puesto, Daniela Blasco. A Bun le ha favorecido, sobre todo, presentar una canción que está bien. Empalagosa, pero bonita.



Ha tenido -cierta- gracia ver a Sonia y Selena actuar delante de un letrero gigante de su nombre, gigante como la señal de Hollywood, pero a su actuación parece haberle faltado un ensayo, y el house latino de ‘Reinas’ es la propuesta más desfasada del certamen. Escucharla es viajar a los duros tiempos de Vale Music y Ramon. Aunque también de ‘Dime’, ¿pero es ‘Reinas’ un ‘Dime’? Ya os lo decimos nosotros: NO.



LaChispa dice haber aprendido mucho profesionalmente de Rosalía cuando cantó para ella en la gira de ‘El mal querer’. Entre todas las apuestas de la primera semifinal, es una de las que han exhibido mayor confianza y tablas sobre el escenario. Vocalmente, sin embargo, parece haberle podido la emoción, porque la potencia se le ha ido un poco de las manos. Dice que espera que la emoción haya «traspasado la pantalla», y desde luego.



Daniela Blasco ha dicho una frase con la que ya se ha ganado a todos los gays fans de Eurovisión: «Yo siempre he sido fan de ser versátil». Con ‘Uh na na’ ha dado confianza vocal y un absoluto dominio sobre el escenario, confirmándose como la mejor apuesta de la noche. Todo ello a pesar de su juventud, pues, a sus 19 años, es tan joven que cuando nació, según Inés Hernand, la «mitad de éstas de aquí ya jugaban al Animal Cruising en Maspalomas». A nadie podrá importar ya que ‘Uh na na’ recuerde demasiado a ‘Crazy in Love’ porque Daniela Blasco parece la nueva Chanel. Aunque ese puede ser también su problema, que a Chanel no la esperábamos, y ella ya sí.



Podcast Benidorm Fest 2025