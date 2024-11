Lana Del Rey anuncia su primera gira de estadios

Lana Del Rey ha anunciado su primera gira de estadios en 2025, de momento centrada en Reino Unido e Irlanda. Las fechas anunciadas son el 23 de junio en el Principality Stadium de Cardiff, el 26 de junio en el Hampden Park de Glasgow, el 28 de junio el Anfield Stadium de Liverpool, el 30 de junio en el Aviva Stadium de Dublín y el 3 de julio en el Wembley Stadium de Londres. El aforo de todos estos recintos se sitúa entre los 50.000 y los 90.000 asistentes.

Se desconoce si la gira de Lana Del Rey de 2025 pasará por España. Sin embargo, es evidente que la escalada a estadios de Elizabeth Grant supone un punto de inflexión para la artista neoyorquina, que ha solido actuar en arenas, teatros y festivales, entre otros recintos de menor tamaño.

Lana Del Rey, constantemente de gira por todo el mundo, actuó en España en 2023 como cabeza de cartel de Primavera Sound. En el festival barcelonés, Del Rey presentó su noveno álbum, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, el 5º mejor disco de 2023 para la redacción de JENESAISPOP. Después, Lana anunció de manera improvisada una serie de conciertos en Europa.

Del Rey se encuentra inmersa en la grabación de su próximo disco, titulado de forma provisional ‘Lasso‘. El lanzamiento de ‘Lasso’ se ha retrasado porque Lana ha repensado su sonido, que será más «gótico sureño» que finalmente country. Curiosamente, la primera artista que anticipó la moda country de 2024 ha decidido cambiar de rumbo. Aún así, Lana ha confirmado que lanzará dos singles de ‘Lasso’ antes de que acabe el año.