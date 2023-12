Los Mejores Discos de 2023

Como ya sabéis quienes habéis comprado el Anuario 2023 en la tienda de JENESAISPOP, ‘Desire I Want to Turn Into You’ de Caroline Polachek es el Disco del Año para nuestra redacción. La falta de complejos con que la artista juega con la new age o el sonido Chill Ibiza, sin ironía alguna (¡el metamodernismo!) le ha valido la mitad de la corona.

La otra mitad pertenece a la retahíla de singles que han venido avanzando tan complejo proyecto desde el año 2021. La colaboración en el álbum de Dido y Grimes solo puede entenderse como simbólica.

Es un año de gran variedad musical, ya incluso dentro de la misma grabación, como comentábamos en la lista de Mejores Canciones 2023. Ralphie Choo ha hecho el mejor disco nacional del año al respecto, empapado de la influencia de artistas como Rosalía, Kanye West o Frank Ocean.

En el ámbito nacional, despuntan también Sen Senra -aunque su macroproyecto de álbum triple ya va con retraso- y la obra 360º de J de Los Planetas en homenaje a Iván Zulueta. Rodrigo Cuevas figura como uno de los favoritos al Premio Ruido con ‘Manual de Romería’, aunque lo tendrá que disputar con gente como María José Llergo.

Curiosamente, si pensamos en quien está defendiendo el rock, la formación clásica de guitarras, vienen sobre todo nombres nacionales a la cabeza, como Mujeres o Cala Vento. Aunque habría que sumar el revival 90’s de boygenius, nominadas a varios Grammy.

Cantautores sui generis como Lana del Rey y Sufjan Stevens han publicado grandes obras, aunque quizá no un antes y un después en su carrera; mientras en el mundo diva, Jessie Ware y Róisín Murphy se acercan al sobresaliente.

Os recordamos que el Top Discos del Anuario incluye 75 Discos en lugar de 50, y ahí podréis encontrar reconocimientos y nuevas reseñas de lo último de Triángulo de Amor Bizarro, Alison Goldfrapp, clásicos como Sparks, y nuevas promesas como Espineli.

50 Diamonds and Dancefloors Ava Max

49 Nuevo punk La Élite

48 Desde flores y entrañas Mujeres

47 Space Heavy King Krule

46 I Killed Your Dog L’Rain

45 Autopoiética Mon Laferte

44 Ugly slowthai

43 Amadora Tulsa

42 Pearlies Emma Anderson

41 My 21st Century Blues Raye

40 Metanoia Belén Aguilera

39 Casa Linda Cala Vento

38 For That Beautiful Feeling The Chemical Brothers

37 Mañana será bonito Karol G

36 Norm Andy Shauf

35 Everything Harmony The Lemon twigs

34 Nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny

33 Something to Give Each Other Troye Sivan

32 New Blue Sun André 3000

31 Roneo Funk Club La Plazuela

30 I Inside the Old Year Dying PJ Harvey

29 Jaguar II Victoria Monét

28 Trip9love…??? Tirzah

27 Radical Romantics Fever Ray

26 Toda la vida, un día Sílvia Pérez Cruz

25 10,000 gecs 100 gecs

24 In The End It Always Does The Japanese House

23 Ultrabelleza María José Llergo

22 12 Ryuichi Sakamoto

21 the record boygenius

20 Manual de Romería Rodrigo Cuevas

19 Plena pausa J

18 Volcano Jungle

17 why does the earth give us people to love Kara Jackson

16 Everything Is Alive Slowdive

15 The Land Is Inhospitable And So Are We Mitski

14 Raven Kelela

13 PO2054AZ (Vol. I) Sen Senra

12 Paranoia, Angels, True Love Christine and the Queens

11 Mid Air Romy

10 SOS SZA

9 Sundial Noname

8 Madres Sofia Kourtesis

7 My Back Was a Bridge for You to Cross Anohni & The Johnsons

6 Supernova Ralphie Choo

5 Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd Lana del Rey