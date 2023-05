Cala Vento / Casa Linda

Joan Delgado y Aleix Turon se resisten a estancarse como «power duo». Si ‘Balanceo‘ les puso definitivamente en el mapa del rock de nuestro país, con referencias noventeras como Blink 182 o Green Day, en ‘Casa Linda’ tenían que ofrecer novedades. Para empezar, los dos amigos de l’Empordà ya no únicamente tocan la batería y la guitarra, y lo digo a distintos niveles. Porque ‘Conmigo’ es su primera grabación realizada solo a través de sintetizadores. Pero también porque han ejercido de albañiles en la construcción de su propio estudio, consultando tutoriales de Youtube, lo que han querido retratar a través de las percusiones de ‘Más que satisfechos’, una colaboración con Gospelians de Girona.

A través de su propio sello, siendo muy críticos con la obsesión con las redes sociales como ya lo fueron en el disco anterior (‘Tu lugar’ es su nuevo himno al respecto), con las posibilidades que el capitalismo ofrece a los más jóvenes (‘Teletecho’) y con el abandono de la España vaciada (’23 semanas’), Cala Vento suman y siguen en lo de convertirse en grupo generacional. Aunque sea un poco de manera involuntaria.

Lo que no quiere decir que se anden con chiquitas. ‘Casa Linda’ recupera su single con Amaral de 2021. ‘Teletecho’ es una de sus grabaciones mejor resueltas, y la voz de Eva, 100% cómoda con ellos, acentúa el buen gusto para las armonías vocales que siempre han tenido Cala Vento. Tanto una como otros cantan aquí con el puño en alto: «Todos sabemos que hay algo que ya no funciona, lo hemos visto tanto en Chile como en Barcelona. Distraídos todo el puto día trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco».

Tanto el buen gusto por las armonías, como el carácter contestario repiten en el ejercicio acústico de este disco, el tema titular, no tan lejos de Juan y Junior. Sólo que no está dedicado a una amante, sino quizá a un especulador inmobiliario: «Yo solo quería una casa linda, donde guardar mis cosas y no perderlas de vista, pero tú las has comprado todas, pendiente de las modas y de tu porvenir».

Igualmente es masculino, aunque en la otra cara de la moneda en cuanto a intenciones, el destinatario de ‘Equilibrio’, pues parece un canto a la amistad dentro del propio grupo, el retrato de un «bromance»: «La próxima vez que te vea dormido, voy a recordarte lo que hemos vivido». Cala Vento tuvieron el humor suficiente como para repostear en sus redes que este podía ser su «Walking On Sunshine» particular. Y es que rara vez han sonado tan saltarines, edificantes, felices. ¿Y es la noticia en ‘Conmigo’ el uso de sintetizadores o la verdadera novedad es cómo se transforma en una de esas canciones-silbidito para terminar el disco?

Después, hay caminos más enrevesados que además su estilo y su carácter underground agradecen. No todas las colaboraciones son como la de Amaral. Entre los productores del álbum figura esa leyenda llamada YOUTH (‘Ferrari); ‘Passar pantalla’ es un tema entonado en catalán y euskera con Gorka Urbizu de Berri Txarrak. Cala Vento presentan sus riesgos. ‘No hay manera’ es una producción mutante al modo en que lo fueron muchas de ‘In Rainbows’: empieza con un punteo crepuscular, luego se va enrabietando hasta que al final enloquece. Es lo mejor de Cala Vento, la base rítmica, la energía. Las letras son sencillas, no funcionan tanto de manera aislada, como que completan ese mensaje de ayuda que realmente está en sus instrumentos.