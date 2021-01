Cala Vento y Amaral preguntan QUÉ HEMOS HECHO MAL en ‘Teletecho’

Hace poco más de un mes Amaral presentaban una canción junto a Estopa. ‘Despertar‘ iba de la típica melodía preciosista del dúo zaragozano al pop-rock español de los años 90, terminando con un acelerón muy «estopil». Para recordarnos que para ellos no existen las fronteras, y mucho menos después de ‘Salto al color‘, ahora cambian radicalmente de estilo como invitados de Cala Vento, que también son un dúo, aunque ellos más apegados al rock underground.

Tras la buena acogida de sus álbumes ‘Cala Vento‘, ‘Fruto panorama‘ y ‘Balanceo‘, Cala Vento estrenan hoy un single con dos nuevos temas que también existe en físico (edición limitada a 200 copias), recibiendo el nombre de ‘Teletecho y El Acecho’, pues este es el título de los dos cortes.

Lo segundo es una pista de casi 7 minutos llamada ‘El acecho’ dividida en varias fases, con flauta y todo, en la que buscan «una canción que sea bonita y les inspire»; pero la canción para la que han rodado un vídeo es ‘Teletecho’. La voz de Eva Amaral es perfectamente audible más allá de algún coro, y presuponemos que Juan Aguirre también ha colaborado, pues ambos están acreditados como «featuring» a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en ‘Amo’ de León Benavente.

La amalgama de guitarras de Cala Vento, siempre entre el punk y el rock urbano, en este caso puede llevarnos al trabajo más pop de Los Enemigos, quienes recordemos que acaban de publicar uno de sus grandes himnos, ‘Siete mil canciones’. En el texto, Joan, Aleix y Eva parecen apelar al desasosiego generalizado cuando dicen que «no hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer». Continúan: «Ya no me acuerdo de quién era, yo me dormía a la primera y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¡Obviamente algo mal!». Produce nada menos que “Youth”, miembro de Killing Joke, socio de Paul McCartney en Fireman y productor de gente como Dolores O’Riordan, Primal Scream, U2 o Jesus & Mary Chain.

El single ha de sonar esta misma noche de viernes en Inverfest, en el Teatro Circo Price, en un concierto que se adelanta de hora debido a las nuevas restricciones y al nuevo toque de queda en Madrid (apertura de puertas a las 18.00) y sobre el que el grupo ha emitido un comunicado en relación a las medidas de seguridad que se van a tomar (las habituales), tras la polémica del show de El Drogas en el mismo recinto.



