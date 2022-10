Por qué blink-182 es una de las bandas más influyentes de su generación

blink-182 acaba de anunciar una macrogira mundial que pasará por España, pero la verdadera noticia que ha dejado el anuncio de dicha gira es la reunión de la formación original. Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker no tocaban juntos desde 2015 y, de un tiempo a esta parte, Hoppus y Barker trabajaban con un guitarrista diferente mientras DeLonge se centraba en tocar con su banda Angels & Airwaves (y en estudiar la hipotética existencia de los ovnis). Sin embargo, el grupo que saldrá de gira y publicará nuevo disco es el original, el que llegó a vender millones y millones de copias de sus discos y cambió la vida a millones de adolescentes, pero que después fue variando de formación por diferentes razones.

Y no es poca cosa que los integrantes de blink-182 vuelvan a ser los originales porque blink-182 es, sin duda, una de las bandas de rock más influyentes de las últimas dos décadas, tanto como para hoy ser cabezas de cartel en festivales como Lollapalooza Brasil al lado de nombres como Drake o Tame Impala; tanto como para que alguien les haya denominado alguna vez los «Beatles del punk»; pero, sobre todo, tanto como para estar en boca de muchos de tus artistas favoritos, incluso los que menos esperas.

Entre esos artistas se encuentra PinkPantheress, estrella de TikTok y renovadora del garage y el drum ‘n’ bass. La autora de ‘Break it Off‘ ha reconocido que muchas de sus «decisiones melódicas» están directamente influenciadas por las canciones de blink-182. Para Grimes, la música de la banda californiana sirvió de portal hacia el mundo de la música alternativa. De hecho, la canadiense empezó tocando en un grupo de versiones de blink-182 y, recientemente, ha grabado una canción con el grupo que aparecerá, presumiblemente, en el siguiente disco de ellos. Por otro lado, ‘Closer’ de The Chainsmokers y Halsey contiene una referencia a «una canción de blink-182 que escuchamos en Tucson sin parar».

Por supuesto, la influencia de blink-182 es más evidente en grupos de su mismo estilo. Hoy el pop-punk está de moda y muchos de los iconos que influyen a artistas de nuestro tiempo como Machine Gun Kelly, WILLOW o, en España, Yawners fueron primero estudiantes del catálogo de blink-182. Sin ir más lejos, antes que Grimes, tanto Panic! at the Disco como All Time Low dieron sus primeros pasos en la música dentro de bandas donde se versionaban canciones del trío. Y si hasta una canción como ‘Mona Lisa, Mona Lisa’ de FINNEAS suena 100% al trío californiano, es difícil no pensar que Paramore o Fall Out Boy no hubieran gozado del mismo éxito si no hubiera sido porque blink-182 allanaron el terreno unos años antes.

blink-182 no es la primera banda de pop-punk masiva que vende millones de discos. Green Day llegó antes. Sin embargo, la propuesta de DeLonge, Hopper y Barker era especial porque aunaba dos cosas: canciones simplonas y un sentido del humor basto similar a cosas como ‘American Pie’, película en la que, por cierto, hicieron un cameo. Cualquiera que fuera al instituto allá por 2005, 2006 o 2007 conoce a gente que montó grupos en esa época y ensayaba canciones de blink-182 porque los acordes eran fáciles de aprender y de tocarlos con la guitarra. Composiciones tan directas como ‘All the Small Things’, ‘What’s My Age Again?’, ‘I Miss You’ o ‘First Date’ representaban una versión amable y accesible del punk, mientras sus letras versaban sobre la adolescencia desde un punto de vista deliberadamente poco serio y desenfadado, atrayendo a toda una generación de adolescentes que se identificaban con sus autores, que veían a sus integrantes como parte de su propia pandilla.

El humor ha formado parte de la propuesta de blink-182 desde siempre. El título de ‘Take Off Your Pants and Jacket’, su tercer disco, es un juego de palabras que alude a hacerse una paja, y otras letras de blink-182 hablan sobre correr desnudo, amar a la Princesa Laia o emborracharte con tus amigos. Algunos de sus textos son completamente absurdos, si bien no necesariamente los más inteligentes que puedan venir a la mente. Y todos recordamos el videoclip de ‘All the Small Things’, donde el grupo parodiaba a Backstreet Boys y otros artistas «cheesy» de la época. Ni siquiera las duras vivencias posteriores de sus miembros (Barker sobrevivió a un accidente de avión, Hopper superó un cáncer) ha diluido el efecto «goofy» de sus canciones.

blink-182 nunca fueron niños mimados de la crítica precisamente porque su sentido del humor deliberadamente «cringe» les hicieron parecer, ellos mismos, una parodia. NME en especial les tenía bastante tirria pero ellos siempre han hecho bien en tomarse a sí mismos demasiado en serio. Y, como a Avril Lavigne, el tiempo les ha dado la razón: hoy tienen los mismos millones de oyentes en Spotify que, por ejemplo, The 1975 y los streamings de sus canciones son estratosféricos. La gente sigue escuchando a blink-182 y, sobre todo, los artistas siguen reconociéndoles entre sus influencias. Eso es el éxito.