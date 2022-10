Los Blink-182 originales vendrán a Madrid y Barcelona en 2023

blink-182 han anunciado una gira mundial que incluye dos paradas en España. En concreto, los autores de ‘All the Small Things’ actuarán el 3 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 4 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La preventa de entradas se habilitará el próximo 13 de octubre (de 2022), y la venta general se abrirá el 17 de octubre.

La gira de blink-182 reunirá en el escenario a sus tres integrantes originales, estos son, Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, por primera vez desde 2015. Fue ese año cuando DeLonge abandonó la formación. Le sustituyó Matt Skiba, guitarrista de Alkaline Trio, con el que blink-182 publicaron dos álbumes, ‘California’ en 2016 y ‘Nine’ en 2019.

- Publicidad -

El viernes 14 de octubre podrá escucharse ‘Edging’, un single que marca el regreso de Mark, Tom y Travis a los estudios de grabación más de una década después de su cambio de formación, y que anuncia la llegada del décimo álbum de la banda.

blink-182 se formaron a principios de los 90 por iniciativa de Tom y Mark. Más adelante se sumó Travis a la formación. ‘Enema of the State’, su disco de 1999, fue el primero de sus lanzamientos superventas, al que siguieron ‘Take Off Your Pants and Jacket’ en 2001 y ‘blink-182’ en 2003.

- Publicidad -

Conocidos por acercar el pop-punk a una generación masiva durante el cambio de milenio, blink-182 arrasaron gracias a canciones como ‘What’s My Age Again?’, ‘I Miss You’, ‘First Date’ o la previamente mencionada; hits que marcaron a una generación. En 2005 se dieron un descanso, en 2011 volvieron y, desde entonces, no han parado de tocar y grabar.