Yawners / Duplo

Elena Nieto, más conocida como Yawners, ha crecido idolatrando discos de Green Day, Blink-182, Red Hot Chili Peppers, Pavement, Weezer… Así se percibió en proyectos como ‘Dizzy’, su álbum de breakthrough en 2019 ‘Just Calm Down’ o ahora este ‘Duplo’ que ha publicado este año.

Cuando canta en inglés, Yawners recuerda al revival del grunge de los 90 que se ha curtido en el mundo anglosajón durante los últimos años. beabadoobee, en cierta medida Wolf Alice, el lado más surfero de Best Coast. Poco a poco ha venido introduciendo el español y los números indican que la decisión es correcta. Por mucho que la progresión final de ‘Belong’ mole todo, son ‘Suena mejor’, ‘No me digas’, ‘Paranormal’… las canciones de este lanzamiento que más estamos canturreando. Así sentimos a Yawners más cercana; nos sentimos más identificados.

- Publicidad -

La última de estas canciones es una colaboración con sus colegas de Cala Vento, muy próximos en espíritu, y muy bien traídos a esta historia de inseguridad y desencuentros: «Me da mucho miedo conocerte una vez más / Esto se me da fatal». Y es que es habitual que las composiciones de Yawners apelen a la nostalgia, como ‘No me digas’ («No sé si te acordarás, me enseñaste la ciudad, cuando vine por primera vez») y a los sentimientos. ‘Suena mejor’ es una cucada en ese sentido, pues si la música es puro exorcismo y pogo, la letra es luminosa: «Tengo claro lo que quiero / Quiero verte sonreír».

Además de en algo que se llama sencillamente ‘Tu cumpleaños’ que se pega cual chicle y en el Spanglish de ‘Honey’, otra de las dianas melódicas de ‘Duplo’, es obligatorio detenerse también en el tema llamado ‘Rivers Cuomo’. Elena Nieto se dirige al cantante de Weezer para preguntarle dudas, cómo darlo todo, cómo escribir canciones cuando ya no estás escuchando música nueva. Yawners logró hacerse su foto con Rivers Cuomo y así cerrar un círculo y subir un peldaño en su desarrollo artístico. Ahora es ella quien se sube al escenario para cantar su hit, como antes lo hizo Rivers entonando ‘Buddy Holly‘.

- Publicidad -