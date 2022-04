Yawners: «Ferran Palau y yo estamos ahí, ahí en gorramanía»

Yawners es fan de las gorras. Las lleva en las portadas de sus discos, en sus videoclips o incluso en su foto con Rivers Cuomo. El cantante de Weezer da nombre al nuevo single de Elena Nieto y él mismo le ha dado su aprobación. La escuchó antes que el resto de los mortales, por un chivatazo, pero se podría haber enterado a través de los medios anglosajones que han reseñado a Yawners, como Stereogum o NPR.

Nieto, que además de estar fichada por Montgrí, el sello de Cala Vento, publica sus discos en UK (Big Scary Monsters), USA (Counter Intuitive) y Japón (Impartment INC.), se está haciendo un nombre a nivel internacional, y ‘DUPLO’, el disco que publica el próximo 6 de mayo, supondrá un paso importante en su carrera. Nieto es la última invitada a «Meister of the Week», la sección comisariada por Jägermusic, y el tema escogido no podía ser otro.

¿Por qué has decidido hablar de gorras y no de otro tema? ¿Has llegado a considerar otro tema?

Por varios motivos. El primero es que es un tema bastante simplón a simple vista y me atrae el reto de ver cuánto da de sí la conversación. Aparte, soy muy fan, creo que eso ya se da por hecho. Si tuviera que elegir ir mal vestida el resto de mi vida pero pudiendo exceptuar una prenda, sería una «dad hat», cien por cien, sin duda, a fuego.

¿Desde cuándo llevas gorras de tipo béisbol? ¿Las asocias a algún momento de tu vida particular?

Desde que empecé con el proyecto Yawners. Antes tenía el pelo súper largo y para tocar y cantar era una pesadilla, no veía la guitarra, se me metían los pelos en la boca, hasta que descubrí la «dad hat». En ese momento mi carrera de músico de directo dio un giro de 180 grados. Al fin podía estar tranquila en el escenario y moverme al son del rock sin ningún tipo de preocupación.

¿Cuántas gorras posees? ¿Te consideras coleccionista o te gusta deshacerte de ropa que no usas?

Nunca las he contado pero lo voy a hacer. Vale, que tenga a mano aquí ahora mismo 41, fijo que alguna más anda por ahí. Las gorras sí que las colecciono, pero no de una manera friki rollo souvenir, sino que en realidad siempre que veo una que me mola me la compro y se suma a mi armario. No lo suelo hacer, pero sí que me gustaría deshacerme de ropa porque soy una chica de costumbres y siempre me pongo lo mismo. Igual ahora que llega el verano hago limpieza de armario (que no de gorras, eso tenlo claro).



El tipo de gorra que usas va muy asociada a la cultura del skating, y en tu merch vendes tablas de skate, además de gorras. ¿Patinas? ¿Es una cultura de la que formas parte?

Me gusta mucho el deporte, veo street y competiciones y a [email protected] patinar, pero no sé hacer trucos, tengo las rodillas muy flojas desde que pegué el estirón, por ser alta me dijo el traumatólogo, y si me caigo la lío y vaya follón. En cualquier caso no hace falta ser skater para llevar gorra ni para ser fan, más faltaría.

En portadas, vídeos, directos… podemos ver que las gorras son una constante en tu estética. ¿Te empoderan como las uñas de gel a Rosalía, o el moño a Amy Winehouse según ella misma, o te transmiten un sentimiento diferente?

Nunca lo había pensado de esa manera pero creo que sí, llegados a este punto me hacen sentir yo misma.

Tu single se llama ‘Rivers Cuomo’, él ha dicho que le parece una canción bonita, y existe una foto de ti con el cantante de Weezer, en la que llevas una gorra puesta. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de tu encuentro con Rivers Cuomo?

Le conocí en Bilbao, en el BBK de antes de la pandemia, que tocaron Weezer. El tío entró al backstage después de su concierto escoltado por un montón de gente. Le pedimos una foto y fue muy majete. Mi sello de Estados Unidos, Counter Intuitive, contactó con él para avisarle de que había escrito una canción con su nombre y dijo que le había gustado mucho, y además estuvo contando por su canal de Discord que no podía sacarse el estribillo de la cabeza. Goals.

«Rivers Cuomo contó en su canal de Discord que no podía sacarse el estribillo de mi canción ‘Rivers Cuomo de la cabeza»

¿Cuál es tu gorra favorita? ¿Alguna que hayas perdido o prestado y que eches de menos?

Ahora mismo mi gorra favorita es la gorra DUPLO, que sale en la portada del disco, desvelada hace unos días. Puedo decir con orgullo que nunca he perdido una gorra.

¿Dónde sueles comprar gorras? ¿Compras al menos una en cada ciudad o país que visitas? ¿Alguna tienda que recomiendes?

Pf en cualquier sitio que las vendan: merch de grupos, tiendas físicas, tiendas online, algunas que me han regalado…

«Mi carrera de músico de directo dio un giro de 180 grados cuando descubrí las «dad hats»»

En el hip-hop es habitual que los artistas lleven gorras de béisbol y las conviertan en icónicas, como Chance the Rapper. ¿A ti te ha inspirado algún artista en concreto?

La verdad es que esto es algo de cosecha propia. Empezó siendo algo técnico y ahora no me la quito.

De momento Ferran Palau ostenta el título de artista indie nacional a una gorra pegado. ¿Vas a hacerle competencia?

Yo creo que Ferran y yo estamos ahí ahí en lo referente a la gorramanía, molaría hacer un concurso a ver quién gana.