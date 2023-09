The Chemical Brothers / For that Beautiful Feeling

Si me hubieran dicho en 1995 que en el futuro iba a escuchar más a los Chemical Brothers que a Oasis o a Suede, no me lo habría creído. Todo el mundo disfrutó, desde su debut ‘Exit Planet Dust’, de la experiencia de ver a Tom Rowlands y Ed Simons en vivo, y de sus singles pinchados en los mejores clubs. Pero digamos que no despertaban el entusiasmo generacional de los Gallagher ni el fenómeno fan que consentía el sex appeal de Brett Anderson. Sin ser probablemente la banda favorita de nadie, The Chemical Brothers llegan a su 10º disco sin desgaste alguno y con una capacidad de reinvención por la que pocos apostamos.

‘No Geography‘ (2019) fue uno de sus mejores discos, reconocido con un Grammy al mejor álbum de electrónica. ‘For that Beautiful Feeling’ es una continuación a la altura. En esta ocasión la sorpresa nos la da un registro ligeramente más noise, sobre todo en el single ‘Live Again’ con Halo Maud. Kevin Shields parece la inspiración en esas oscilaciones de distorsión sin fin, en esas voces ahogadas y en esas guitarras sinuosas, lo cual no es un disparate si pensamos que el líder de My Bloody Valentine y Chemical Brothers coincidieron en los créditos de aquella obra maestra llamada ‘XTRMNTR’.

Hablando de Primal Scream, a ellos recuerda poderosamente ‘The Weight’, pura alarma social en un mundo de caos, donde una voz no deja de preguntarse «¿Quién va a asumir ese peso? ¿Quién va a asumir la culpa?». Estamos ante una parte media del álbum más entregada a la psicodelia sesentera, aunque con matices. Muy poco antes, ‘Fountains’ había usado armonías vocales (las que ha copiado Tame Impala) y percusiones de aquella época, si bien sobre una base un tanto rapera. Por su mezcla de unas décadas con otras, podría haber sido una producción de Go! Team.

También hay momentos más pop, y esta vez no es tanto el regreso de Beck a las filas de Chemical Brothers. Beck entonó una de las composiciones más bonitas de la historia del dúo, ‘Wide Open’. Ahora le toca jugar a la épica -de nuevo- psicodélica en ‘Skipping Like a Stone’, quizá quedando algo a medias. Es ‘Goodbye’ la producción que es pura euforia, retorciendo beats hasta los límites, con ciertas reminiscencias de ‘Block Rockin’ Beats’, y a la vez con el alma del Moby de ‘Play’. «Cuando dices adiós, lloro», plantea, mientras la música sugiere algo más ambiguo. En la línea, la histeria no se sabe si feliz o algo asustada de ‘Feels Like I Am Dreaming’.

En esa misma liga juega el exultante estribillo «I’ll be lovin’ you, yes I will» de ‘The Darkness That You Fear’, una producción llena de bongos, samples 60’s y juego entre voz masculina sampleada y femenina más vívida. El disco ‘For that Beautiful Feeling’ fluye como una sesión, como es muy evidente en los trucos que va exhibiendo hacia el final de muchas de las pistas, y eso explica que encajen piezas realmente diferentes como ‘Magic Wand’, más propia del trip hop más turbulento de Massive Attack o incluso Tricky.

El disco termina con el regreso de la francesa Halo Maud, y exactamente la letra de la intro del álbum, cerrando un círculo. Dicen The Chemical Brothers que este disco te lleva a «destinos desconocidos». Que detalla «ese exacto momento en que pierdes el control, en el que te rindes y dejas que la música te mueva como con hilos invisibles». Vale, entendemos lo que quieren decir. Pero de qué manera ellos son quienes controlan todo lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, cuándo quieren dejar de decirlo. Ellos son los que mueven todos los hilos a su antojo.