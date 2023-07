Chemical Brothers anuncian disco, ‘For That Beautiful Feeling’

Chemical Brothers han anunciado nuevo disco. ‘For That Beautiful Feeling’ sale el 8 de septiembre e incluye los singles ‘No Reason’ y ‘Live Again’ con Halo Maud, pero no ‘All of a Sudden’. Entre los artistas invitados, Beck aparece en uno de los cortes y Halo Maud, aparte de en ‘Live Again’, figura en el corte final, ‘Feels Like I Am Dreaming’.

Quizá te suene el nombre de Halo Maud a raíz del lanzamiento, hace unos años, de su disco ‘Je suis un île‘, que reseñamos después del paso de Maud por el Primavera Club de Barcelona.

Entre los títulos presentes en ‘For That Beautiful Feeling’ destaca otro conocido, el de ‘The Darkness That You Fear’, un single de Chemical Brothers de 2021 que en este disco aparecerá en una mezcla nueva, llamada «Harvest Mix».

Chemical Brothers no han estrenado más adelantos de ‘For That Beautiful Feeling’, pero sí han dado a conocer el videoclip de ‘Live Again’. Dirigido por sus colaboradores habituales, Dom & Nic (directores del premiado videoclip de ‘Believe’), el clip de ‘Live Again’ se centra en la performance de una bailarina a la que vemos danzar en el desierto.

01 Intro

02 Live Again [ft. Halo Maud]

03 No Reason

04 Goodbye

05 Fountains

06 Magic Wand

07 The Weight

08 Skipping Like a Stone [ft. Beck]

09 The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10 Feels Like I Am Dreaming

11 For That Beautiful Feeling [ft. Halo Maud]