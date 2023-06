“Voy a hacer lo contrario a lo que aconsejáis / ¿acaso no es hermoso jugársela?” es una de las frases contenidas en el primer volumen de ‘PO2054AZ’, el macro-proyecto discográfico que Sen Senra planea ir publicando a lo largo de 2023 y que se compondrá de tres o cuatro discos (en sus palabras). Cristian Senra es uno de esos artistas que pueden permitirse “jugársela”, pues cuenta con el pedigrí para ello. El gallego, influido por el pop estadounidense, ha depurado un sonido propio que ha conquistado a un público cada vez mayor. Y cuanto más se arriesga, mejores son sus canciones.

El ejemplo perfecto es ‘No quiero ser un cantante’, el primer single de esta primera parte de ‘PO2054AZ’ y el tema que abre el disco. Un tema que va totalmente por libre, inclasificable en su mezcla de pianos, teclados y ecos rítmicos del bounce, que ejerce por otro lado de declaración artística, en la que Cristian nos quiere decir que él va a seguir sus instintos artísticos, no los que dicte la industria. Es uno de sus temas favoritos, recurrente en un trabajo que sorprende a cada paso.

“No voy a bajar el ritmo, no me pierde el miedo”, canta en ‘Blue Jeans y un crop top’, otra composición realmente inusual incluso dentro del contexto del pop español, ambiental, sin percusiones, protagonizada por la voz adulterada de Senra y que crece con las escuchas, llevándonos del desconcierto a la hipnosis. Cristian lo pone más fácil en ‘Uno de eses gatos’ con Sky Rompiendo, pero aún así este no es el hit típico, como no es nada típica su mezcla de pianos y beats de ecos cariocas. Cuando canta que “yo nunca lo regalé”, refiriéndose a su amor pero también a su arte, solo queda asentir.

‘PO2054AZ’ recibe su título de un antiguo Peugeot que conducía el padre de Sen Senra. Un homenaje a sus raíces y también una obra ambiciosa por varios motivos. El repertorio es más sólido que el de ‘Sensaciones’ (2019) y por supuesto más completo que el de ‘Corazón cromado’ (2021), que era un epé. Y, aunque el disco contiene grandes ideas y otras que provocan más dudas que certezas, es innegable que el primer volumen de ‘PO2054AZ’ representa un gran paso adelante en la carrera de Sen Senra.

En sus mejores momentos -aparte de los singles- el disco confirma lo que ya sabíamos, que las composiciones de Sen Senra pueden ser verdaderas delicatessen: ‘Está sexy’ es un extraño y enigmático derroche de flow y organillos que nos recibe tan pronto como en la pista 2, la despechada ‘Nos debes esto’ (ojo a la rima «La realidad es que no sabes complacerme / Ponle más ganas, no está siendo suficiente») otra de sus hermosas composiciones acústicas, y ‘Mi norte’ una de esas piezas que cautivan sin ayuda de percusiones, solo creando un ambiente que atrapa, con la peculiar y preciosa voz de Cristian en primer plano.

La visión americanizada, minimalista, “siempre elegante y siempre sexy”, de Sen Senra reina en el disco, sin que el artista renuncie a tender un puente comercial como hace en el gracioso reggaetón de ‘Completamente loco’. El disco convence menos simplemente cuando las canciones aflojan, como sucede en el trap de ‘Taba sucio’, o cuando el abanico de ideas no termina de redondear las canciones, como la colaboración de Ian Isiah en ‘Mi norte’ (que se dedica a cantar la letra traducida al inglés) o las grabaciones familiares de ‘Sin excusa’, que incomodan tanto como lo hacían en ‘Motomami’: sorry not sorry.

El homenaje de Senra a su clan queda mejor plasmado en ‘Familia’, la pieza más ambiciosa del disco por su duración (6 minutos) y también por estilo. Aquí, Senra nos entrega una especie de conjuro andino animado con sus propias experiencias personales, una oda a la lealtad familiar y también a su propia felicidad, que es sin duda la que le halla en un estado creativo realmente formidable. Confirmando esto, ‘Da igual lo que opine la gente’ sirve de gran declaración final, no solo por su derroche de interesantes ideas musicales, en una especie de deconstrucción hip-hop que no desentonaría en el repertorio de Kanye West; sino también por su afirmativo título, el cual Cristian puede aplicarse sin problema. Sen Senra no es solo «un cantante», es «algo mejor».