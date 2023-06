‘PO-2054-AZ (Vol.I)’: una matrícula o el nuevo álbum de Sen Senra

Sen Senra ha estrenado su nuevo álbum ‘PO2054AZ’, los singles ‘Uno De Eses Gatos’ y ‘No Quiero Ser Cantante’ forman parte de este. El artista usa una matrícula de un Peugot 205 antiguo para el título, pero en realidad esconde sus raíces, su parte más personal. Es un más bien un proyecto sin terminar y que el artista irá completando. Por eso la aclaración en el título de «Vol. I».

Sen Senra presenta su trabajo avisando que se «inspira en la nostalgia del pasado». Y es que este nuevo disco se puede escuchar en diferentes copias físicas (muy vintage): en vinilo, CD y en cassette. No cabe duda de que la morriña es parte esencial para el artista. En el videoclip de ‘Uno De Eses Gatos’ también muestra la añoranza a lo pasado, y lo hace mostrando la estética más kinki de los 2000. El sonido es nuevo en canciones como ‘Blue Jeans Y Un Crop Top’, no es a lo que acostumbra Sen.

Además de música más experimental, ‘PO2054AZ’ cuenta con colaboraciones como la de Tainy (productor de Bad Bunny o Rauw Alejandro) en ‘Completamente Loco’ y la de Ian Isiah en ‘Mi Norte’. Isiah es un artista de R&B neoyorkino e icono de moda en Estados Unidos, además ha colaborado con cantantes como La Zowi.

Tracklist de ‘PO2054AZ’:

No Quiero Ser Un Cantante

Está Sexy

Blue Jeans Y Un Crop Top

Uno De Eses Gatos feat. Sky Rompiendo

Mi Norte feat. Ian Isiah

No Falla

Me Debes Esto

Completamente Loco feat. Tainy

Buscapé (Interludio)

Familia

Taba Sucio

Sin Excusa

Da Igual Lo Que Opine La Gente



