Billie Eilish flirtea con el pop de los 80 en ‘Birds of a Feather’

Este viernes 17 de mayo se publica ‘Hit Me Hard and Soft’, el nuevo disco de Billie Eilish. Se trata del sucesor de ‘Happier than Ever‘ (2021) y Eilish ha decidido lanzarlo sin el respaldo de ningún sencillo de adelanto.

Pero el contenido de ‘Hit Me Hard and Soft’ ha ido asomando por otras vías. Eilish ha mostrado varios temas del disco en una fiesta de Coachella. Y, ahora, uno de ellos suena en el tráiler de la tercera temporada de ‘Heartstopper‘, que se estrena el 3 de octubre.

El tema elegido es ‘Birds of a Feather’. Y el adelanto revela un sonido nuevo para Eilish, uptempo y cercano al synth-pop y al radio pop de los ochenta. El pop ASMR del debut de Eilish parece cosa del pasado, al menos, en esta producción aún inédita. En unos días, disco completo.

Os recordamos que la gira mundial de ‘Hit Me Hard and Soft’ pasará por España en 2025, con dos citas en Barcelona los días 14 y 15 de junio.

Por supuesto también es digno de mención el regreso de ‘Heartstopper’, una de las mejores series de los últimos años.