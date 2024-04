Billie Eilish anuncia 2 fechas en Barcelona en 2025

Billie Eilish ha anunciado las fechas de su gira mundial ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’. España es uno de los países incluidos en la ruta, con dos citas en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 14 y 15 de junio. De 2025, eso sí.

Las entradas para los dos conciertos de Billie Eilish en Barcelona se pondrán a la venta el próximo 3 de mayo a las 11 horas, informa Los40.

La gira ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’ empezará el 29 de septiembre en Québec, Canadá y, antes de llegar a Europa, recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y Australia. La primera fecha europea es el 23 de abril de 2025 en Estocolmo. Eilish hará doblete en Barcelona antes de viajar a Reino Unido y de dar por terminada la gira en Dublín con otro doblete.

Recientemente, Eilish ha firmado una carta junto a otros artistas como Lorde para reclamar un precio más justo para las entradas a conciertos. Los precios de la gira de Eilish en España quedan así:

PL1 GRADA 125€ Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución

PL2 PISTA 125€ Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución

PL3 GRADA 95€ Precio base + 1€ Charity: 96€ + gastos de distribución

PL4 GRADA 80€ Precio base + 1€ Charity: 81€ + gastos de distribución

PL5 GRADA 65€ Precio base + 1€ Charity: 66€ + gastos de distribución

El nuevo disco de Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’, sale el 17 de mayo. Aunque no se extraerán sencillos del disco antes de su lanzamiento, Eilish ha avanzado tres cortes recientemente durante una fiesta Coachella. Últimamente sus declaraciones en torno a la canción ‘Lunch’, han dado de qué hablar en redes.