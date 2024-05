Dua Lipa también es número 1 en España con ‘Radical Optimism’

Dua Lipa entra en el número 1 de la lista de álbumes de España con ‘Radical Optimism‘, su nuevo disco. ‘Radical Optimism’ iguala en España el dato de ‘Future Nostalgia‘, que también alcanzó el primer puesto de la lista de álbumes en 2021 tras la reedición del disco, publicado originalmente el año anterior. El debut de Dua Lipa quedó en 11ª posición en 2017.

El número 1 directo de ‘Radical Optimism’ en España iguala también el dato de Reino Unido y de otros territorios como Francia o Países Bajos. En Estados Unidos, Italia o Irlanda ha quedado en el 2.

Peor suerte corre Sia con ‘Reasonable Woman‘. El primer álbum de estudio de Sia Furler en ocho años entra en el número 30 de Promusicae. Curiosamente, iguala el máximo de ‘1000 Forms of Fear‘, el disco que contenía ‘Chandelier’. ‘This is Acting’ logró un cuarto puesto en 2016, ayudado por el enorme éxito de ‘Cheap Thrills‘, que dio a Sia su primer y único single número 1 en nuestro país. ‘Reasonable Woman’ ha sido número 14 en Australia, número 16 en Alemania, número 22 en Escocia y número 59 en Reino Unido.

En España, mejor puesto que el de Sia lo logra Isabel Pantoja: su disco recopilatorio ’50 Aniversario’ entra en el número 13.

Después, otra entrada interesante la protagoniza Alizzz. ‘Conducción temeraria‘ debuta en la posición número 67 de la lista, solo gracias al streaming, pues no se ha editado en físico. ‘Tiene que haber algo más’ llegó al 34º puesto en 2021.

Otras entradas en lista son las de ‘Reflexa’ de Danny Ocean en el número 67, ‘SEVENTEEN BEST ALBUM ’17 IS RIGHT HERE’ de Seventeen en el 68, ‘García’ de Kany García en el 80 y ‘Fearless Movement’ de Kamasi Washington en el 96. Finalmente, Teddy Swims, autor del macrohit ‘Lose Control’ coloca su disco ‘I’ve Tried Everything but Therapy’ en 100º puesto.