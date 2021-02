Dua Lipa, por primera vez número 1 en España con ‘Future Nostalgia’

‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa sube por primera vez al número 1 oficial en España después de 47 semanas, las que hace que salió el disco. Durante estos 11 meses, el álbum de la cantante se convirtió en el 17º álbum más popular de todo 2020 en nuestro país, siendo disco de oro, pero nunca había pasado del número 2 en ventas/streaming.

Con motivo de su reedición, y pese a la irregularidad de esta, el disco sube ahora del número 9 al número 1. En la lista de singles de nuestro país, aún encontramos en torno al top 90 ’Don’t Start Now’ como triple platino y ‘Physical’ como doble platino. El nuevo sencillo ‘We’re Good’ produce una entrada modesta en el puesto 54, en la línea modesta de lo visto en Reino Unido (top 25) y Estados Unidos (top 49). El disco ha vendido más de 2,4 millones de copias, por lo que enseguida llegará al tercer millón.

- Publicidad -

En la lista general de álbumes en España encontramos una serie de entradas gracias a su buen funcionamiento en formato vinilo: el “greatest hits” de White Stripes llega al puesto 27 en el top 100 general gracias a que es número 2 en vinilos (solo por detrás del último de Foo Fighters, ‘Medicine at Midnight’); Fleet Foxes llegan al puesto 42 con ‘Shore’ gracias a que es número 3 en vinilos; The Pretty Reckless llegan al puesto 49 gracias a que ‘Death by Rock and Roll’ es top 16 en vinilos; y Valira llegan al puesto 59 en la general porque son top 19 en vinilos.

Discreta es la entrada de ‘Music’ de Sia, que no pasa del número 45, pero al menos es mejor que el número 90 logrado en Reino Unido por este disco, o el ninguneo de Estados Unidos. Ni siquiera se ha asomado por el Billboard 200, siendo tan solo top 66 en ventas, ahogado por el bajo streaming.

- Publicidad -

Las entradas en España se completan con ‘Imperial’ de Soen en el 82 y el directo ‘A mi gente’ de Juan Peña en el número 93. Hablando de los metaleros Soen, hay que mencionar que Angelus Apatrida caen del puesto 1 al puesto 47 en su 2ª semana en la lista. Una pena que Promusicae no ofrezca una lista de récords al respecto al modo del Billboard y la OCC de Reino Unido.