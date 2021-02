Sia / Music – Songs from and Inspired by the Motion Picture

Sia ha conseguido exactamente lo que no quería con su nueva película ‘Music’: que la comunidad autista le de la espalda por convertir su existencia en una caricatura. La indignación ante la cinta es tan notoria en foros y redes sociales que su nominación a los Globos de Oro parece venir de un universo paralelo. La actriz protagonista, Maddie Ziegler, es neurotípica, la película incluye escenas de restricción física que pueden herir sensibilidades puesto que esta no se recomienda; y la cantante australiana ha pedido perdón por haber «escuchado a la gente equivocada» al haberse dejado asesorar por la mayor organización de defensa del autismo en Estados Unidos, la cual ha recibido incontables críticas por sus diversas polémicas. Harta de las críticas, Sia ha terminado abandonando Twitter.

‘Music‘, la película, narra la vida de Zu, una joven ex-traficante de drogas que queda con la responsabilidad de cuidar de su pequeña hermanastra con autismo, Music. Las escenas musicales de la película suceden dentro de la cabeza de Music, y las canciones que suenan en dichas escenas son las que conforman su banda sonora, el disco que nos ocupa. Como disco «inspirado» en la película, ‘Music’ es el mismo tipo de disco que, en los últimos tiempos, Kendrick Lamar o Beyoncé han presentado para ‘Black Panther‘ y ‘El Rey León‘, respectivamente; con la diferencia de que el público objetivo de ‘Music’ parece el infantil y pre-adolescente, nunca el adulto.

Precisamente, la sensación que deja la escucha de ‘Music’ es la de estar ante un disco de pop hecho para niños. En el mejor de los casos, las canciones resultan alegres y simpáticas, como ‘Together‘, un corte de pop edificante producido por Jock Antonoff aunque no se note, cuyo mensaje «no me puedes querer a menos que te quieras tú también» es tierno y ha calado, pues lleva más de 100 millones de streamings en Spotify; o el coqueto ‘Hey Boy’, de vibrante y burbujeante diseño sonoro, rescatado más tarde con Burna Boy a modo de «bonus track». ‘Saved My Life‘, el tercer corte, es otra power-ballad de Sia que está bien, sin que la co-autoría de Dua Lipa aporte nada reseñable; y ‘Floating Through Space’ es un buen híbrido de synth-pop (esos teclados) y ecos caribeños producido por David Guetta, uno de esos temas que Sia ha escrito ochenta veces pero que funciona por lo pegadizo de la melodía, aunque tardarás cero coma en olvidarlo.

A partir del corte número 4, ‘Music’ empieza a sonar escasito de ideas. ‘Eye to Eye’ presenta un arpeggio medio electro que podría haber sido mejor aprovechado y una base próxima al synth-pop saneada para todos los públicos, pero su estribillo es repetitivo hasta lo lobotomizante; haciendo el tema parecer más largo de lo que es; el cinematográfico tema titular quiere llevarte «al crescendo» y acogerte con su «vibrato», pero si el arreglo de cuerdas y arpas es delicado y fantasioso, propio de una peli de Disney, la actuación de Sia, tan teatral y afectada, no logra encajar en el todo; ‘Courage to Change‘ es otro baladón de Sia recalentado en el microondas pese a lo necesario de su mensaje de apoyo en una etapa de depresión («no está solo en esto, juntos podemos conseguir cualquier cosa») y la ecuación de ‘1+1’ suma «cancioncilla tropical que no pasa la semifinal de Eurovisión».

El tramo final de ‘Music’ tampoco iguala el primero, pero trae algún buen momento que otro. Entre lo mejor se encuentra la boba ‘Play Dumb’, de percusiones alegres e interesante diseño sonoro nuevamente, que apreciar con cascos; y otro baladón marca de la casa, también muy Disney, llamado ‘Beautiful Things Can Happen’ en el que Sia vuelve a hacer gala de sus imposibles piruetas vocales. ‘Lie to Me’ es un taladro repetitivo, de ‘Oblivion’ con Labrinth cabe destacar su corpulento combo de electrónica y cuerdas, y ‘Miracles’ es otra aproximación al pop tropical que puede triunfar o no. A todas luces ‘Music’ es un disco de pop medio digno, con sus singles obvios, sus cortes rescatables y sus temas de relleno. Sia no suena en él especialmente inspirada, pero tampoco parece que se le haya apagado la llama del todo como pasó en su disco con LSD. Ella sigue sin evolucionar demasiado como compositora, pero al aplicar sus habilidades al universo del pop infantil, suena convincente. Parece que no se puede decir lo mismo de su debut como directora.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Together’, ‘Hey Boy’, ‘Floating Through Space’, ‘Music’

Te gustará si: a Sia se lo perdonas todo

Youtube: vídeo de ‘Floating Through Space’