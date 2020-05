La ocasión perdida por Sia con ‘Saved My Life’, su canción con Dua Lipa

La redacción evalúa el nuevo single de Sia, ¿el hit que no pudo ser?

“Si bien es cierto que cabía esperar más, mucho más de la unión de tres talentos como Sia, Dua Lipa y Greg Kurstin, y que el abuso de la aliteración (“save my life”X N veces, “boom, boom, boom”, “dark, dark, dark”, “high, high, high”, “fly, fly, fly”, “sky, sky, sky”, etcétera) es esperpéntico, solo el pre-coro y el estribillo de ‘Saved My Life’ ya justifican la existencia de esta canción. Una construcción melódica preciosa a la que solo le falta y le falla… lo demás: ni los versos, ni la perezosa instrumentación, ni la producción de la canción (¿asumimos que es una demo?) están a la altura que merece”. Raúl Guillén.

“Tirada al mercado un sábado y presentada en un acto benéfico detrás de una lámpara, ‘Saved My Life’ no tiene pinta de “salvar” la carrera de Sia, exenta de éxito desde hace un par de temporadas. Sin embargo, este tema no debería caer en saco roto por varios motivos: en primer lugar, Dua Lipa está detrás de sus créditos y nadie sabe exactamente aportando qué. ¿De verdad este detalle va a pasar desapercibido teniendo en cuenta el éxito de ‘Future Nostalgia‘? En segundo lugar y remitiéndome a las máximas de ABBA, esta es la primera canción de Sia que se me ha pegado -y a la primera- desde hace muchos años, en concreto desde que salieron ‘Cheap Thrills’ y ‘The Greatest'”. Sebas E. Alonso.

“Sia, esa persona conocida por escribir hits en 10 minutos desde el sofá de su casa, entrega un nuevo single que suena escrito exactamente en esas mismas condiciones. ‘Saved My Life’ no es una de las peores canciones que la australiana ha firmado recientemente, pero como composición solidaria se toma demasiado al pie de la letra su cometido, y no solo por su título… porque la canción no puede sonar más a cliché desde el segundo cero. Es la típica canción de superación que Sia escribe con los ojos cerrados y sin pensar mucho. Obviamente ella es capaz de muchísimo más, pero no subestimaría su desempeño comercial: precisamente ella ha demostrado que puede convertir en un hit cualquier cosa”. Jordi Bardají