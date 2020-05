Sia estrena ‘Saved My Life’, escrita con Dua Lipa y Greg Kurstin, detrás de una lámpara

Sia ha participado este sábado en un evento benéfico llamado ‘COVID is No Joke’ interpretando un tema nuevo cuyos beneficios irán a parar a Americares y Core Response. Siguiendo su gusto por el anonimato, la cantante se ha situado detrás de una lámpara para estrenar esta canción como se puede ver al final del segundo vídeo que compartimos, cuando el programa lleva aproximadamente 1 hora de duración.

La canción nueva se llama ‘Saved My Life’ y ha aparecido después en las plataformas de streaming, revelando créditos nada menos que de Dua Lipa, la artista del momento tras el éxito de su segundo álbum ‘Future Nostalgia‘, y Greg Kurstin, compañero habitual de créditos de Sia y también habitual de Adele y Lily Allen (estuvo detrás de ‘Hello’ e incluso ‘Chandelier’).

‘Saved My Life’ es una de las canciones más pegadizas que ha compartido recientemente Sia, pero se desconoce si estará acompañada de mayor promoción. Se supone a Sia ultimando una película musical que saldría en septiembre si la crisis del coronavirus lo permite. También está escribiendo a la vez 2 discos, si bien se desconoce si ‘Saved My Life’ formará parte o no de alguno de todos estos proyectos o quedará en anécdota.