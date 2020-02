Sia se resarcirá de sus pequeños “flops” recientes con una película musical y 2 discos

Después de ‘Chandelier’, Sia conquistó las listas varias veces con ‘Elastic Heart’, muy especialmente con el pelotazo ‘Cheap Thrills’, también con ‘The Greatest’… pero desde hace un par de años, no ha tenido tanta suerte.

Hemos visto a Sia editar ‘Helium’ con David Guetta y Afrojack para la banda sonora de ’50 Shades Darker’, ‘Here I Am’ con Dolly Parton para una película de Netflix, un disco navideño, ‘To Be Human’ con Labrinth’; y muy especialmente involucrarse en un proyecto junto a Diplo y Labrinth llamado LSD que no pudo dar lugar a un disco más fallido. ‘Thunderclouds’ lograba triunfar en las plataformas de streaming, ¿pero alguien la recuerda? Lo más parecido a un hit que hemos conocido recientemente a Sia ha sido ‘Flames’, otra de esas canciones con Guetta -de su disco ‘7’– que en este caso sí funcionaba en Reino Unido aunque no en América; y el dúo con Zayn ‘Dusk Till Dawn’, de 2017.

El último intento de la artista ha sido este mismo 2020 un tema llamado ‘Original’ para la película ‘Doolittle’ que ha pasado bastante desapercibido. Pese a que los sencillos de Sia en los últimos 2 años no nos caben en los dedos de las manos, un fan ha osado decirle en Twitter que la “echa de menos” quizá porque como nosotros espera un “comeback” más a lo grande y Sia ha tenido a bien revelarle cuáles son sus planes.

Sia ha indicado que tiene 2 discos listos, pero que antes está concentrada en una película musical llamada ‘Music’ que saldrá en septiembre, protagonizada por Kate Hudson y la inseparable Maddie Ziegler. Desconocemos si para escuchar esos dos discos habrá que esperar hasta Navidad o 2021, pero si su musical obtiene una décima parte del rédito de Lady Gaga con ‘A Star Is Born’, seguro que sus seguidores quedarán entretenidos mientras tanto.