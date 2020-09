Sia no abandona el piloto automático ni asistida por P!nk en ‘Courage to Change’

Sia deja a un lado las colaboraciones y firma sola (más o menos) una de las novedades del viernes con ‘Courage to Change’. Se trata del segundo adelanto de su nuevo disco, ‘Music’, que, como hemos ido contando a lo largo de los últimos meses, reúne las canciones que sonarán en la película del mismo nombre que la artista ha dirigido, y que vuelve a tener como protagonista a la joven bailarina Maddie Ziegler.

El primer adelanto de ‘Music’ fue un alegre ‘Together’ publicado el pasado mes de mayo, con el que poca cosa ha pasado. Por su parte, lo que tiene que ofrecer Sia con ‘Courage to Change’ es otra de sus baladas bombásticas. Resulta hasta un misterio comprobar que Alicia Moore, quien no es otra que P!nk, aparece acreditada -además en primer lugar, al menos en Spotify- en esta composición para la que Sia no parece haberse comido demasiado el tarro. Escuchándola, da la sensación de que su único propósito con ella ha sido escribir una revisión de ‘Dusk ‘Till Dawn’, su exitoso single con Zayn de 2017, que acercándose a los 900 millones de streamings en la plataforma sueca, desde luego no necesitaba una segunda vuelta.

La letra de superación de ‘Courage to Change’ arranca con una misiva suicida en la que Sia se dirige al mundo para expresar que quiere «abandonarlo en mejores condiciones», añadiendo: «quiero que mi vida valga para algo, pero temo que ya no tengo ningún objetivo aquí». La razón de este sentimiento de desolación es por supuesto la continua sucesión de dramas con los que la población despierta día tras día: «veo las noticias en la televisión, me abandono diariamente, tengo miedo de mostrarte quien soy de verdad», canta la artista. Más adelante, Sia deja que la lluvia «caiga sobe ella» para renovar su espíritu, tras lo cual vuelve a dirigirse al mundo pero esta vez desde la esperanza: «mundo, no estás solo en esto, lo prometo, si nos mantenemos unidos podremos hacer cualquier cosa».

‘Courage to Change’ llega apenas unas semanas después del estreno de ‘Del Mar’, el veraniego single de Ozuna que ha reunido a Doja Cat y a Sia, con esta última cantando en español cosas como «pa’l agua que hace calor». Poco después aterrizaba en las plataformas ‘Let’s Love’ de David Guetta con la participación de la australiana, sorprendiendo con su sonido ochentero, más en la onda de ‘Blinding Lights’ que en la de su exitoso single conjunto ‘Titanium’.