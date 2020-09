‘Del Mar’ de Ozuna, Sia y Doja Cat… ¿alegra el día o carece de sentido?

Parte de la redacción evalúa ‘Del Mar’, el nuevo single de Ozuna con Sia y Doja Cat.

«‘Del mar’ es muy playera, muy veraniega… y muy peñazo. Es todo tan-tan sobado, que parece la propuesta de la fórmula de “haga usted mismo la canción del verano urbana-reguetonera-con invitadas de postín”: línea de guitarra “bonita” en loop, ah-ahs de gancho repartidos por doquier, Ozuna cantando lo que sea, los ecos sintetizados replicando, el típico redoble de batería electrónica en su sitio, sin moverse un milímetro, Sia repitiendo lo que ha cantado Ozuna sin apenas variación… Encima, por si no lo hemos pillado a la primera, repiten la estructura desde el principio. Ni rastro de algo que altere la estructura de la canción y enganche realmente. No sé muy bien qué hacen Sia y Doja Cat desperdiciando su talento por aquí; aunque escucharlas a ambas es lo único que hace algo soportable esta cosa tan formularia». Mireia Pería.

«No echaba nada menos a Sia, artista que ha estado en absolutamente todas partes gracias a su reciente carrera de hits propios y para otros artistas. Sin embargo, ella es la verdadera estrella de ‘Del Mar’, una canción en verdad de Ozuna que también incluye la participación de Doja Cat. ‘Del Mar’ puede llegar tarde a la carrera de la canción del verano… o no, pues suena más bien a final de temporada estival; sus «riddims» diluidos para consumo masivo podrían haber salido en 2017 perfectamente, y como single dudo que pase de mera anécdota en la carrera de los tres artistas involucrados, sin embargo, no me saco su bonito estribillo de la cabeza y el rap de Doja hace bien en sonar al principio porque la mejor parte de la canción llega al final, con una Sia que canta sobre todas las cosas que le gustan de su persona amada («me encanta cómo ríes, me encanta cómo hueles, me encantan las cosas que haces cuando te miro sin que lo sepas») con una voz aniñada que me parece de lo más entrañable. Una de esas canciones monas que simplemente te alegran el día al escucharla». Jordi Bardají.

«Llegando tarde a un verano que no ha sido tal, no sé si puede tener algún tipo de sentido la publicación de ‘Del mar’, aburrida hasta en su referencia al ‘Taki Taki’, con todo lo que me gustó aquella canción. Es divertido escuchar a Sia cantar cosas como «arrena» o «compe», pero aquí la única que deja algo aproximado a un mérito artístico es Doja Cat en sus versos. La intérprete de ‘Say So’ parece definitivamente la nueva Lady Gaga en su capacidad para darnos una de cal y otra de arena«. Sebas E. Alonso.



'Del mar' de Ozuna, Sia y Doja Cat es... Un hitazo, sonando en bucle

Un rollazo más visto que el TBO

Una cosa inocua que ni fu ni fa Ver resultados