J / Plena pausa

El título del primer disco en solitario de J de Los Planetas viene de una de las citas más célebres de ‘Arrebato’, la gran película de culto del cine español del siglo XX. La «plena pausa» es una manera de expresar ese momento en el que una obra de arte (y/o las drogas) te absorben por completo, y es el resumen más gráfico de todo el contenido de la película: «Dime, ¿cuánto tiempo te podías llegar a pasar mirando este cromo…? ¿Te acuerdas?… ¿Y este?… ¿Y esta orla?… ¿Y esta página?… ¡Años, siglos…! ¡Toda una mañana! Imposible saberlo, estabas en plena fuga… éxtasis… colgado en plena pausa… ¡Arrebatado! ¡Mira!».

Recientemente la Filmoteca Española adquirió una serie de pequeñas películas perdidas del director Iván Zulueta, y le pidió a J que las musicara para una presentación en directo. El proyecto se redondea con la edición de un vinilo + DVD en el que puedes encontrar 10 canciones y 15 cortos (algunas pistas no cabían en la edición vinilo y J no quería que fuera doble), que aúnan las imágenes inéditas de Zulueta con las composiciones de J ideadas para ellas.

El líder de Los Planetas se ha inspirado en la música y el cine que «arrebataba» a Zulueta, poniendo también una parte de sí mismo y de folclore andaluz por el camino. Pero la referencia principal es la Velvet Underground y la Factory de Andy Warhol, de manera colateral el trabajo en solitario de Lou Reed, y finalmente el glam de los 70, lo que explica por ejemplo esos efectos de guitarra tan Bowie que aparecen en ‘Y la nave va’.

En España, la principal referencia sería Family. Los bajos de ‘Un soplo en el corazón‘ se asoman por canciones como ‘Mi ego está en Babia’, al tiempo que atendemos a algunas de las letras más naíf de J: «este avión me va a llevar al país donde vive Peter Pan». Redondeando todo el proyecto, dada la amistad entre Zulueta y Javier Aramburu, y su origen donostiarra, es este quien se ha encargado del diseño del LP.

‘Plena pausa’ es, por todo esto, una obra que se regocija en lo «meta», al mismo tiempo que un disco en solitario de J que puede degustarse sin mayor trasfondo intelectual. Hay que subrayar que el álbum no se inspira principalmente en ‘Arrebato’ -aunque hay muchísimos guiños- sino en las películas inéditas de Zulueta. En general, son cortos de 3 o 4 minutos más asequibles, lo que ha condicionado que el autor de ‘Ya no me asomo a la reja’, ‘La Copa de Europa’ y ‘El manantial‘ no haya podido entretenerse en grandes desarrollos, sino que haya tenido que terminarl las canciones casi de manera abrupta.

En su consecuencia, la mencionada ‘Mi ego está en Babia’, ‘Natalia dice’ o ‘Arrebato (Un buen día para Iván)’ están entre las canciones más inmediatas que ha grabado J recientemente. Además, sin la carga sociopolítica de su último disco hasta ahora ‘Las canciones del agua‘. En la saltarina ‘Natalia dice’ realiza un paralelismo entre una miembro de su nueva banda -Natalia de 107 Faunos-, que es argentina, y Cecilia Roth, y también entre las películas que han visto durante el confinamiento tanto J y Natalia como los personajes de Cecilia Roth y Eusebio Poncela en las cintas.

Y ni que decir tiene que la transformación de ‘Un buen día’, el gran clásico de Los Planetas, en esta adaptación para Iván Zulueta, es el gran triunfo de este disco. Las imágenes de la película, pura cultura queer en sintonía con Warhol y el cine posterior de Almodóvar, con quien Zulueta trabajó en varias ocasiones, son pura poesía. Uno desearía que esa pieza durara mucho más.

Más psicodélica pero casi igual de pop es ‘Tormenta eléctrica’, con una inspiración más Jesus & Mary Chain, y un estribillo precioso:

«lo estuvimos intentando de verdad

en el mundo no había nadie que molara más

vivíamos en medio de una tempestad

por eso soy feliz cuando empieza a diluviar».

Uno más de los muchos paralelismos que podemos encontrar entre todos los artistas mencionados. «A mí me llaman el loco porque vivo arrebatado, estoy loco de cuidado» (‘Soleares del loco’) sería otra de esas frases que podrían aplicar a Zulueta, J, Aramburu y Reed. Hablando de lo cual, otra de las piezas imprescindibles aunque no disponible en vinilo, tan sólo en la versión DVD, es la película «Hotel», que se corresponde con dos temas llamados ‘Fandangos del rascacielos’ y ‘Los Desalmados’.

Forma parte de la mitología de la ciudad la relación de Zulueta con la Torre de Madrid y las palabras de J mientras Iván observa la ciudad en 1975, embelesan. Una persona parece que va a caer desde una enorme altura, desde arriba «todos nos parecen pequeños», atormenta «la angustia de saber que no hay ninguna esperanza y ha empezado a llover». Una estrofa rinde homenaje a Family (“Desde aquí domino el gran país, este rascacielos es gigante”). Otra fusila ‘Perfect Day’ de Lou Reed. Quizá por eso esta maravilla no podrá encontrarse en las plataformas de streaming.

Las películas familiares de los Zulueta incluso antes del nacimiento de Iván (‘Y la nave va’), ese momento de las ‘Romerías de Betty Boop’ en que vemos a Cecilia Roth maquillarse para una escena de ‘Arrebato’ y J canta «cuidadito con ella, que es peligrosa y está soltera», ese plano de ‘Película de Plata’ en que no sabes si un guapísimo Will More llora o bosteza mientras J dice que «no fuiste especial» o la importancia de ver a Ugarte (Santi) pasear por ‘Jaleo en la calle’, cuando fue él quien acuñó el término «Donosti Sound», son solo algunos de los infinitos detalles de esta obra que aglutina el mejor underground del siglo XX. Y solo se fabricarán 2.992 copias.