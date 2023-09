Ralphie Choo / Supernova

El colectivo multidisciplinar RusiaIDK es lo mejor que le ha pasado a Madrid en mucho tiempo. Es en esta ciudad sociológicamente tan complicada, a veces aparentemente interesada en la cultura pop y a veces no, donde se están desarrollando nombres ya fundamentales para el underground nacional como rusowsky, DRUMMIE, TRISTÁN! o mori. Ralphie Choo es el primero en publicar un debut largo a lo grande, incluso licenciado con Warner Music para su distribución.

El proyecto de Juan Casado Fisac, que lograra su pequeño viral con aquella maravilla llamada ‘Dolores’ compartida con rusowsky, ha aparecido ya en medios internacionales como Billboard o Pitchfork; ha tenido su sesión COLORS, a la que han llegado tan pocos artistas de nuestro país; y ha logrado colaboraciones internacionales como las que en este ‘SUPERNOVA’ escuchamos junto a Mura Masa o el dúo americano de raperos Paris Texas.

- Publicidad -

Ralphie Choo nació en el año 2000, lo que significa que tiene 23 años. De la capital pasó a vivir con su madre en Daimiel (Castilla La Mancha), inculcándole esta su pasión por la música clásica, Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Juan volvió a la capital para estudiar una ingeniería, en una época en que se empaparía de nombres más modernos como Tyler the Creator y Aphex Twin. Tanto le marcarían sus estudios de trompa como la afición por la producción musical moderna, sobre todo cuando un desgarro del ligamento cruzado anterior le dejó inmovilizado durante varias semanas, y la música se convirtió para él en una salida creativa.

La media decena de singles que nos han conducido a ‘SUPERNOVA’ representan el sonido de alguien que no es capaz de quedarse parado mucho tiempo en el mismo sitio. ‘BULERÍAS DE UN CABALLO MALO‘, una de las 10 mejores canciones de 2022, tiene la inquietud de Rosalía en el punto medio entre ‘Malamente’ y ‘Motomami’ (ojo a esto). Están las palmas de las bulerías y el ritmazo, pero también hay unas arpas que ni Björk y voces apitufadas a los coros.

- Publicidad -

Igualmente de disfrutonas son ‘GATA’ y ‘MÁQUINA CULONA‘, esta última todo un desafío creativo para la gran QLONA del momento, Karol G. Y sin embargo, qué error tan grande sería considerar cualquiera de estas canciones un par de reggaetones más. Como en casi todo el disco, el piano es un instrumento fundamental en la primera, un nuevo dúo junto a rusowsky, y otra vez con un gancho colosal: «búscate una gata que te quiera, que te bese todas las noches con baba». En la segunda, el featuring de Mura Masa que en realidad no necesitaba, incluye cuerdas, bajos, vientos y acordeones que la sitúan en un punto indeterminado de… ¿Argentina, Brasil, Colombia, Cuba?

La música de Ralphie Choo no se sitúa en ningún punto concreto del mapa, acogiendo varios estilos dentro de la misma pista, lo que no esquiva los Estados Unidos del trap y el rap americano. Paris Texas aparecen en medio de los sonidos selváticos de ‘WHIPCREAM‘ y Kanye West debe de ser una referencia hacia el final del álbum, por ejemplo en la canción titular.

La fuerza de estas canciones y también de ‘VOYCONTODO’, con una euforia que ni Passion Pit, pueden empañar un poco el fondo del álbum, a veces compuesto por meras intros e interludios que simplemente resaltan lo que viene inmediatamente antes o inmediatamente después. Es el caso de ‘BÓ’, improvisaciones a piano mientras un niño -o algo producido para que suene como tal- balbucea. Pero no hay que desmerecer la belleza lounge y bossa nova en las 2 primeras pistas del álbum: no son tan fáciles de encontrar en el pop actual. ‘BESO BRUMA’ podría ser otro pequeño hit en el futuro, con sus palmas y sus toques synth-pop en segundo plano. Y ‘TOTAL90NOSTALGIA’ gracias a Dios o a quien sea no presenta otro insoportable sample de los 90, sino que es un regreso a la infancia gracias a una bonita cajita de música.

Y es que además, ‘SUPERNOVA’ es un álbum pasional que nos permite conocer un poquito a Ralphie Choo a través de unas letras en general simplemente esbozadas con versos libres y escuetos. Hay desamor y sexo, como en casi todos los discos de pop, pero ‘Juan Salvador Gaviota’ toma su nombre de una novela sobre una gaviota que aprende a volar y a sobrevivir, ‘NHF’ nos habla de la soledad, ‘TOTAL90NOSTALGIA’ recuerda a un «niño con un sueño, puro sentimiento» y ‘SUPERNOVA’ con Abhir Hathi reclama pastillas para dormir. Hay una melancolía en melodías, instrumentación, cierta sensibilidad, que acercan a Ralphie Choo un poquito más al jazz que al moderno de turno.