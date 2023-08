Corría el año 2017 cuando conocimos el proyecto musical de Amber Bain, The Japanese House. Sus influencias iban de Fleetwood Mac a Bon Iver, a la postre su amigo y colaborador. Sus melancólicas y atmosféricas canciones, en especial ‘I Saw You in a Dream’, le valían el fichaje de Dirty Hit, el sello de The 1975, y también Matty Healy terminaría colaborando con ella en su disco de debut, ‘Good at Falling’, publicado en 2019. Un precioso disco de ruptura en el que encontrábamos singles tan certeros como ‘Maybe You’re the Reason’ o joyas como ‘Lilo’ que eran difíciles de olvidar.

En este tiempo, a The Japanese House le ha dado tiempo de enamorarse y desenamorarse, de probar una relación a tres, de explorar su sexualidad, de reflexionar sobre su identidad como persona lesbiana -en el pop no sobran referentes precisamente- y, también, de volver a vivir una dolorosa ruptura. Sobre todos estos temas habla Bain en su segundo álbum, publicado hace unas semanas.

- Publicidad -

‘In the End it Always Does’ es un disco poblado de pequeños momentos. En ‘Spot Dog’, Bain es feliz recostada en la falda de la persona amada. ‘Touching Yourself’ es el recuerdo de una noche de sexting. La maravillosamente titulada ‘Indexical reminder of a morning well spent’, Bain rememora una mañana de desayuno con su chica, tomando café y mirando vídeos. ‘Friends’ es el relato de un trío.

Pero ‘In the End it Always Does’ también es un trabajo reflexivo, que contempla la propia existencia en tanto “somos el producto de lo que hemos vivido”, pero que también observa con lágrimas en los ojos el inminente fin de una relación, el recuerdo de un antiguo amor que pudo ser maravilloso hasta que terminó, la complicada relación de Bain con el amor o su aversión a las despedidas, de la que surge el título del disco: lo que ocurre “siempre” es la inevitabilidad de que las cosas -sobre todo las cosas buenas- lleguen a su fin.

- Publicidad -

Todo este fondo lírico, en ‘In the End it Always Does’ se encuentra al servicio de unas canciones que continúan por el camino del debut de The Japanese House pero que, inevitablemente también, suenan más sensibles y maduras. El trotón primer single, ‘Boyhood’, es una nueva muestra del tacto con el que Bain combina elementos acústicos y electrónicos para crear una joya pop, pero hasta puede llevar a engaño, porque en ‘In the End it Always Does’ las baladas tristonas ocupan una importante cuota de espacio.

Y algunas se encuentran entre las mejores canciones que Bain ha escrito, en especial ‘Sad to Breathe’: el título lo dice todo, pero, en el estribillo, Bain suena aún más desolada. Y esa desolación deja huella. Emocionalmente más descargada y ligera, “Indexical reminder” es otra maravilla dream-pop que invita a soñar como lo hacen las mejores composiciones de Mazzy Star. Y ‘Over There’ logra emocionar de la misma manera añadiendo un bello motivo de teclado que te hace sentir en una nube.

Pero ‘In the End it Always Does’ no es solo un disco de baladas. Empieza en ese lugar con el vals dream-pop de ‘Spot Dog’, pero el repertorio se va animando con las influencias californianas de ‘Touching Yourself’, con las guitarras inspiradas en Paul Simon de ‘Friends’ o con los inexorables ecos a Fleetwood Mac de otro de los singles, ‘Sunshine Baby’, en el que Matty Healy vuelve a asomar la cabeza para hacer coros.

En este estupendo segundo disco de The Japanese House en el que, curiosamente, NO hay que contar entre lo mejor la colaboración de MUNA, ‘Morning Pages’, por redundar en lo mismo y porque las voces se terminan confundiendo; hay que aplaudir la serenidad que Bain infiere a todas sus composiciones, la melancólica belleza que extrae de sus vivencias más personales. El disco concluye con ‘One for sorrow, two for Joni Jones’, otra balada de las que tocan la patata, en la que Bain se rinde ante la posibilidad de encontrar la felicidad en el amor de otra persona y celebra la lealtad de su perrito. Al menos se tienen el uno al otro.