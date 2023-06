Lana Del Rey ha anunciado por sorpresa una serie de conciertos que realizará en Europa la semana que viene, en torno a una fecha que ya se conocía, en Londres, el día de 9 julio. La autora de ‘Born to Die‘ actuará en Toscana el 2 de julio, en Ámsterdam el 4 de julio, en Dublín el 7 de julio y en París el 10 de julio.

«Tengo ganas de veros a todos» es la frase final en el comunicado de Lana: no da pie a especular que España sea -también por sorpresa- uno de los países incluidos en esta minigira aparentemente improvisada que tendrá lugar en torno a las mismas fechas de Mad Cool, Bilbao BBK Live o Cruïlla. Claro que estos tres festivales ya tienen sus carteles cerrados.

- Publicidad -

El 15 de julio, Lana continuará con su gira como estaba prevista en Québec, Canadá, y completará ruta en Estados Unidos con tres paradas finales el 6 de agosto en Chicago, el 12 de agosto en San Francisco y el 1 de octubre en Columbia. De momento en la agenda oficial de la gira de Lana Del Rey, disponible en su web, no figuran las tres fechas europeas ahora anunciadas.

Tampoco sería una sorpresa que Elizabeth Grant se sacara de la manga alguna fecha en España, un país que ha visitado en numerosas ocasiones. La última vez fue en 2019, dentro de la programación del FIB. Antes ya había visitado Madrid y Barcelona varias veces.

- Publicidad -

Lana, que está presentando en vivo su último disco, el excelente ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd‘, acaba de ser noticia por no haber podido terminar su show de Glastonbury después de que la organización del festival le cortara el micrófono. Lana llegó treinta minutos tarde a su set porque tardó ese tiempo en arreglarse el peinado. Antes de marcharse del escenario, Lana se dio un baño de masas cantando con sus fans ‘Video Games’ a capella.